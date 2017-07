Mehrkosten für Sportplatz noch nicht fix And den Kosten für den Pfaffendorfer Spielplatz ändert sich noch etwas.

Königstein. Die in der letzten Stadtratssitzung genannten Mehrkosten von 115 000 Euro für die Sanierung des Pfaffendorfer Sportplatzes sind noch keine feststehende Summe. Laut Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) ist es eine erste Grobannahme. Die Summe entstehe aus den im ersten Planungsentwurf angegebenen Eingriffen in die Natur, beispielsweise Baumfällungen. Je nachdem, wie viel Bäume man fälle, müsse man auch entsprechend neue Bäume pflanzen. So sehen es die Auflagen des Landratsamtes vor. Diese werden nun von den, von der Stadt beauftragten Planern geprüft, und dann entscheide man, wie man weiterverfahre, so der Bürgermeister. Die Summe könne sich durchaus noch ändern. Je nachdem, welche Eingriffe in die Natur letztlich vorgenommen werden. (SZ/kk)

