Mehrheit für neuen Pflichtdienst in Deutschland

Hamburg. Gut sieben Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht will die Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage, dass es künftig erneut einen Pflichtdienst gibt.

66 Prozent der Befragten sprachen sich in einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung des Marktforschungsinstituts Splendid Research für eine Änderung am aktuellen System aus. Demnach würden 20,7 Prozent nur den Zivildienst, 6,6 Prozent ausschließlich den Wehrdienst und 38,6 Prozent beide Dienste gerne wieder eingeführt sehen.

Die Autoren der Umfrage begründeten die hohe Zahl der Befürworter eines Pflichtdienstes auch damit, dass viele Befragten ihren Dienst in der Vergangenheit in guter Erinnerung behalten hätten: 77 Prozent sind demnach mit ihrem Zivildienst zufrieden gewesen, beim Wehrdienst seien es 60 Prozent gewesen.

Die Wehrpflicht für Männer war 2011 ausgesetzt worden. Zum 30. November 2012 schlossen die letzten Kreiswehrersatzämter, in denen von 1957 bis 2010 mehr als 20 Millionen Wehrpflichtige gemustert worden waren. (dpa)

