Mehrheit für CDU und FDP im Kreistag schmilzt Der Vorsprung beträgt nur noch drei Stimmen, weil die Liberalen ihren Fraktionsstatus verlieren.

Ganz so schlimm ist es noch nicht, dass schon eine fehlende Stimme die CDU-FDP-Koalition im Meißner Kreistag in Schwierigkeiten bringen würde. Angesichts eines Abstands von nur noch drei Stimmen gegenüber allen anderen Parteien muss aber schon auf Disziplin beim Sitzungsbesuch gedrungen werden. © Andreas Weihs

Meißen/Landkreis. Ein Austritt kommt selten allein. Nachdem bereits Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel (DSU) zur AfD-Fraktion gewechselt ist, hat nun auch die abgewählte Priestewitzer Bürgermeisterin Susann Frentzen der FDP/DSU-Fraktion im Meißner Kreistag den Rücken gekehrt.

Beide sparen nicht mit Kritik. „Es geht vielen Politikern in diesem Land nur um die Fressnäpfe, von denen sie verdrängt werden“, sagt etwa Weigel in einem von der sächsischen AfD im Online-Kanal Youtube eingestellten Videoschnipsel. Er finde es höchst undemokratisch, dass eine Partei, die sechs Millionen Wähler gewählt haben, ignoriert werde, so Weigel weiter. Besonders aufgebracht hat ihn eigenem Bekunden zufolge der Protest von FDP-Chef Christian Lindner, der nicht neben den AfD-Abgeordneten im Bundestag sitzen will. Diese Haltung scheint in erster Linie den Ausschlag für Weigels Bruch mit der FDP-Fraktion gegeben zu haben.

Für die seit der Kreistagswahl 2014 arbeitende FDP/DSU-Fraktion hat der Verlust von zwei Mitgliedern schwerwiegende Folgen. „Eine Fraktion muss aus mindestens sechs Kreisräten bestehen“, heißt es in der Geschäftsordnung des Kommunalparlaments. Die FDP bringt mit Anita Maaß, Martin Bahrmann, Thomas Rühlow, Steffen Sang und Christian Thielemann nur noch fünf Kreisräte zusammen. Damit fällt sie auf den Status einer Gruppe ähnlich wie die Freien Wähler oder NPD zurück.

In der Konsequenz dürften Mittel für Personal- und Sachkosten fehlen. Aktuell befindet sich die Fraktionsvorsitzende und Lommatzscher Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) eigenen Angaben zufolge in Sondierungsgesprächen, um das Schlimmste abzuwenden, ohne dies näher auszuführen. Die Schritte von Hans-Joachim Weigel und Susann Frentzen könne sie nicht nachvollziehen. Der Schönfelder DSU-Bürgermeister hätte bereits 2014 die Möglichkeit gehabt, sich der AfD anzuschließen. Die Priestewitzer Rathauschefin beraube sich als Fraktionslose sämtlicher Möglichkeiten, politisch nachhaltig im Kreistag zu wirken.

Anstatt mit einer Rückgabe ihres über die FDP-Liste errungenen Mandats der Fraktion einen Neuanfang zu ermöglichen, verbleibe sie als Karteileiche in dem Kommunalparlament, so Anita Maaß. Ein Zusammengehen mit der CDU-Fraktion schloss die Politikerin am Donnerstag aus. Sollte sich der Fraktionsstatus nicht halten lassen, kündigt Anita Maaß an, durch pointierte Beiträge die eigenen politischen Ansichten im Kreistag geltend zu machen.

Der Verlust des Fraktionsstatus zieht weitere Probleme nach sich: Die im Gegensatz zur Bundespartei schwächelnde Meißner FDP bringt die Koalition von CDU und Liberalen im Meißner Kreistag in Schwierigkeiten. Bislang konnte diese mit einer durchaus komfortablen Mehrheit von 46 zu 39 Stimmen sämtliche Anträge auch gegen den Widerstand aller anderen Parteien durchbringen. Nun schmilzt der Vorsprung auf drei Mandate zusammen. Dies ist nicht unmittelbar Anlass zur Besorgnis, da die Linke, Paprika-Fraktion, AfD, Freie Wähler und NPD selten in Einigkeit gegen die CDU-FDP-Koalition stimmen. Allerdings könnten sich bei schwächelndem Besuch bürgerlicher Kreisräte zu Sitzungen unangenehme Situationen ergeben.

Unklar ist unterdessen, ob das Stühlerücken im Kreistag nicht noch weiter um sich greift. Die AfD-Fraktion kann zwar mit Hans-Joachim Weigel einen Neuzugang verbuchen. Gleichzeitig hat Kirsten Muster, die eher den Blauen von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry zuneigt, die Fraktion verlassen. Sollte es Gespräche mit anderen Fraktionskandidaten geben, würden diese vertraulich behandelt, so die AfD-Fraktionsvorsitzende Angelika Meyer-Overheu gegenüber der SZ. Der Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland Detlev Spangenberg behalte zunächst sein Mandat. Nachrücker würden ungeachtet dessen regelmäßig an Sitzungen teilnehmen.

Stabil bleibt – trotz Marginalisierung durch die AfD – die Gruppe der NPD mit drei Abgeordneten. „Bei uns stehen keine personellen Veränderungen an“, so Gruppenchef Peter Schreiber. Kreisrat Mirko Beier (NPD) habe zwar bei einigen Sitzungen gefehlt, habe sich jedoch entschuldigt. Die Gründe seien persönlicher Natur, so Schreiber weiter.

