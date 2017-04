Mehrheit fordert Schallschutzwand Bei der Anhörung der Bürger in Rathen zum Bahnlärm gibt es aber auch Kritik für fehlende Daten und neue Vorschläge für mehr Ruhe.

Zur Reduzierung des Bahnlärms gibt es den Vorschlag, eine Schallschutzwand zu bauen. © Symbolfoto: Marko Förster

Für den Kurort Rathen ist das im wahrsten Sinne eine große Entscheidung. Soll tatsächlich eine drei Meter hohe Schallschutzwand entlang der Bahnlinie gebaut werden? Eine von der Bahntochter DB Netz AG in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie macht diesen Vorschlag zur Reduzierung des Bahnlärms. Die Gemeinde soll sich nun dazu positionieren. Um dabei sicherzugehen, hat der Gemeinderat zu einer Sondersitzung eingeladen. 28 Einwohner folgten der Einladung.

Nach detaillierter Einführung in das Thema und erster Diskussion fragte der Bürgermeister in die Runde, ob jemand die Schallschutzwand rundweg ablehnt. Nur fünf Hände gingen hoch. Der Gemeinderat kann davon ausgehen, dass die Mehrheit der Bürger die Wand fordert. Simone Stuckart gehört zu den Wenigen, die noch nicht davon überzeugt sind. Für sie ist die auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichte Studie „Wischiwaschi“. „Solange nicht klar ist, ob es einen messbaren Effekt gibt, sollte man dem Bau nicht zustimmen“, sagte sie. Dass es für Niederrathen und die Gebäude zwischen Bahndamm und Elbe einen positiven Effekt hat, stellten die meisten anderen nicht infrage. Die Wand soll elbseitig an den Gleisen stehen.

Fraglich war aber für fast alle, ob die Wand auch einen Effekt für Oberrathen hat. Die Konstruktion soll laut Studie zwar „hoch absorbierend“ sein. „Doch wie viel Schall strahlt sie trotzdem noch ab?“, fragte Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) in die Runde, wohl wissend, dass er keine Antwort bekommen wird. Von der Bahn war kein Experte anwesend. So sammelte der Bürgermeister weitere Fragen der Bürger, die er an die Fachleute weitergibt. Die sollen außerdem bei den von Bahn und Bundesverkehrsministerium geplanten zwei öffentlichen Veranstaltungen vorgetragen werden. Ein Termin dafür steht noch nicht fest, nur, dass sie in Dresden und Bad Schandau stattfinden sollen.

Für Harald Grunwald aus Oberrathen ist auch wichtig, dass der Bahnlärm spürbar reduziert wird. Er will nicht noch Jahre darauf warten, dass etwas passiert. Bis zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie wird es noch sehr lange dauern. Grunwald fordert, dass wenigstens nachts eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 Stundenkilometer im Elbtal durchgesetzt wird. Dafür bekam er volle Zustimmung. Um tagsüber wieder mehr Freude an Garten oder Balkon zu haben, sei die Wand trotzdem wichtig.

Dass es technisch möglich ist, leise auf Gleisen zu fahren, zeigt das Beispiel S-Bahn. Die empfindet niemand mehr als störend. Statt in Schallschutzwände zu investieren, sollte lieber die Umrüstung von Güterwaggons gefördert oder ein generelles Verbot für laute Züge ausgesprochen werden, wie es wohl in der Schweiz der Fall sein wird. Ein Ergebnis der Sondersitzung war auch, dass der Kurort selbst ein Gutachten zur tatsächlichen Lärmbelastung durch die Bahn in Auftrag geben müsste.

