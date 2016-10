Mehrgenerationenhaus wird weiter gefördert

Die Stadt Sebnitz wird das vom DRK betriebene Mehrgenerationenhaus in Sebnitz auch in den kommenden drei Jahren mit 10 000 Euro pro Jahr mitfinanzieren. Das hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen. „Der Betrag, der früher ans Schollheim floss, war deutlich höher“, erklärte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Die Kosten für den Stadthaushalt seien jetzt geringer, bei größerer Effizienz. Die Kinder - und Jugendangebote des DRK waren Anfang 2015 vom Schollheim in das Mehrgenerationenhaus umgezogen, wo sie seitdem als Jugendtreff „Karo 10“ beheimatet sind. Die beiden oberen Etagen des Hauses auf der Schandauer Straße 10 wurden dafür komplett umgebaut.

Bereits bisher wurde das DRK-Mehrgenerationenhaus jährlich mit 30 000 Euro aus einem Programm des Bundes und 10 000 Euro von der Stadt gefördert. Aktuell beantragt der DRK-Kreisverband die Förderung für 2017 bis 2020 in gleicher Höhe aus dem „Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus“. Um diese zu erhalten, muss sich die Stadt vorab dazu bekennen, dass sie ihren Anteil auch weiterhin leistet. Das Geld fließt laut OB Ruckh in den Unterhalt und einen Teil der Personalkosten.

Neben dem Jugendtreff mit Musik und Sportangeboten bietet das DRK-Mehrgenerationenhaus Kurse und Veranstaltungen für alle Altersgruppen von Tanz, über Rommé bis Klöppeln. Regelmäßig finden hier auch ehrenamtlich betreute Sprachkurse für Flüchtlinge statt. (SZ/dis)

zur Startseite