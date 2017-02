Mehrgenerationenhaus überrascht Ferienkinder

Den Schülern aus Neustadt wird in den Winterferien einiges geboten. Die Betreuer vom ASB-Mehrgenerationenhaus an der Maxim-Gorki-Straße werden in den kommenden zwei Wochen viel mit den Kindern und Jugendlichen unternehmen. Nach einem feucht-fröhlichen Auftakt mit einem Ausflug ins Freizeitbad Mariba können die Ferienkinder an diesem Dienstag eine Überraschung für den Valentinstag basteln. Zwischen 10 und 12 Uhr werden Seifen mit einem individuellen Duft selbst gemacht. Kosten: vier Euro pro Kind.

Am Mittwoch geht es sportlich weiter. Dann unternehmen die Kinder und Jugendlichen einen Abstecher in das Sportforum. Dort wartet Parcoursläufer Olli auf die Teilnehmer und zeigt ihnen, wie sie Hindernisse überwinden können. Wer mitmachen will, sollte sieben Euro dabei haben.

Wer so viel Sport macht, muss genügend Essen. Um die kulinarische Welt dreht sich das Ferienprogramm am Donnerstag. Konkret steht die Pasta im Mittelpunkt, das Lieblingsessen der Kinder. Die Nudeln werden aber nicht nur gekocht, mit ihnen sind noch ganz andere Sachen möglich, zum Beispiel Schmuck oder Wanddekoration. Wie das aussehen kann, das bekommen die Teilnehmer zwischen 9 und 12 Uhr gezeigt. Die Kosten betragen 4,50 Euro. Zum Abschluss der ersten Ferienwoche geht es am Freitag in die Neustädter Grenzlandlichtspiele, wo ein Kinderfilm gezeigt wird. Treff ist um 9 Uhr im Kino an der Passage am Markt. Der Eintritt kostet fünf Euro. (SZ/kat)

www.asb-neustadt-sachsen.de/Mehrgenerationenhaus-Veranstaltungen.php

