Gut zu wissen Mehrgenerationenhaus für Jahre gesichert Die ASB-Einrichtung soll bis 2020 weiter gefördert werden. Nicht nur das ist ein Grund zum Feiern.

Weitere drei Jahre wird das ASB-Mehrgenerationenhaus in Neustadt finanziell vom Bund unterstützt. © ASB

Das ASB-Mehrgenerationenhaus in Neustadt wird vom Bund für die kommenden drei Jahre weiter finanziell unterstützt. Bis 2020 ist es nun gesichert. Die Einrichtung wurde zuvor auf den Prüfstand gestellt, um herauszufinden, ob sie den geforderten Qualitätsanforderungen genügt. Das tut sie – und bekam die Zusage für die Weiterförderung. Das freut nun vor allem Thomas Beier und sein Team, welches das Mehrgenerationenhaus in Neustadt betreut.

Die langfristige Finanzspritze ist eine Anerkennung für die Arbeit, die die Mitarbeiter von Ort leisten. Sie fühlen sich aber auch durch eine interne Umfrage bestätigt, die die Einrichtung initiiert hatte. Dabei durften im vergangenen Jahr Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senioren, die das Mehrgenerationenhaus besuchen, eine Bewertung abgeben. Das Fazit ist durchweg positiv, wie Thomas Beier mitteilt. „In dieser repräsentativen Umfrage erhielten wir eine sehr gute Bewertung. Das macht uns stolz“, sagt er. Die Besucher konnten zusätzlich zu den zu beantworteten Fragen auch Anregungen und Hinweise abgeben, um die Arbeit möglicherweise zu verbessern. Diese werden in die Arbeit für 2017 mit einfließen. „Dafür wollen wir uns bei allen Besuchern bedanken“, ergänzt Thomas Beier.

Das ASB-Mehrgenerationenhaus hat dieses Jahr noch einen anderen Anlass zum Feiern. Die Einrichtung begeht ihren inzwischen zehnten Geburtstag. „Dieses Jubiläum werden wir mit all denen feiern, die unser Haus mit Leben füllen und durch Ideen voranbringen“, kündigt der Leiter an. Der Termin für das Fest steht schon. Es soll am Sonnabend, dem 25. März, über die Bühne gehen. Interessierte sind zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen.

Das Familienzentrum will beispielsweise Spiel und Spaß für die kleinen Gäste bieten, während der Schulklub kreative Angebote bereithält. Die Besucher werden zudem von den Mitarbeitern durch die Räumlichkeiten geführt und bekommen die Angebote erklärt.

Die Mehrgenerationenhäuser leisten deutschlandweit zivilgesellschaftliche Arbeit. Jung und Alt finden unter einem Dach zusammen und begegnen sich vielfältig. Die Generationen lernen voneinander, arbeiten miteinander und reiben sich auch manchmal kontrovers aneinander. In diesem Prozess profitieren junge Menschen von den Erfahrungen der älteren Generation und auf der anderen Seite haben die Älteren die Chance, sich zu erinnern und zu begreifen, was es heute heißt, jung zu sein.

