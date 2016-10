Mehrfach überschlagen

Kinder bei Unfall verletzt Bautzen. Ein schwerer Unfall hat sich am Sonnabendmittag in Bautzen ereignet. Beteiligt waren insgesamt vier Fahrzeuge, die alle auf dem Gesundbrunnenring unterwegs waren. In Höhe der Einmündung Max-Planck-Straße musste der 29-jährige Fahrer eines Daimler-Benz verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der 46-jährige Fahrer eines Nissan zu spät. Er konnte nur noch nach links ausweichen. Der 51-jährige Fahrer eines Mazda reagierte darauf und kam neben dem Nissan und direkt hinter dem Daimler-Benz zum Stillstand. Schließlich bemerkte der 27-jährige Fahrer eines VW Bora die Situation zu spät und rutschte trotz eingeleiteter Notbremsung gegen den Mazda. Dieser wurde in Folge gegen den Daimler-Benz geschoben. An dem VW und dem Mazda entstand ein Sachschaden von insgesamt 7 000 Euro. Zwei Insassen des VW, ein dreijähriger und ein fünfjähriger Junge, wurden leicht verletzt.

Geld gestohlen Bautzen. Diebe drangen in der Nacht zum Sonnabend mit Hilfe eines Originalschlüssels in ein Geschäft an der Bautzener Ziegelstraße ein und entwendeten aus der Geldkassette rund 1 500 Euro. Dabei beschädigten die Diebe den Schubkasten der Theke.

Unter Drogeneinfluss gefahren Ottendorf-Okrilla. Ohne gültigen Führerschein fuhr ein 29-Jähriger am Sonnabend mit einem Citroen an der Frankenfurt in Ottendorf-Okrilla. Hier geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige, einer Fahrerlaubnissperre und einer Geldstrafe rechnen.