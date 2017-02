Mehrere Verletzte bei Unfällen Viel Arbeit für Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr: Viermal hat es am Dienstag in und um Bautzen gekracht.

Auf der B 156 sind am Dienstagnachmittag ein VW Golf und ein Transporter zusammengestoßen. © Toni Lehder

Vier Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, haben sich am Dienstag ereignet. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr an der Autobahnauffahrt Uhyst in Richtung Dresden. Eine 25-Jährige wollte mit ihrem VW Polo nach links auf die Autobahnauffahrt auffahren. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen. Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige schwer verletzt. Der 39-jährige Caddy-Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer wurden nach Aussage der Polizei leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen an der Autobahnauffahrt.

Kurz nach 15 Uhr krachte es dann nahe Salzenforst. Ein 81-Jähriger wollte aus Richtung Kreisverkehr Dreistern kommend nach links auf die S 100 in Richtung Kamenz abbiegen. Dabei hat er offenbar einen entgegenkommenden Audi übersehen, mit dem er kollidierte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der 36-jährige Audi-Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

16.30 Uhr ereignete sich der nächste Unfall. Auf dem Bautzener Gesundbrunnenring kollidierten an der Einmündung zur Juri-Gagarin-Straße ein Honda und ein Fiat mit einem entgegenkommenden Hyundai. Nach Polizeiangaben wurde eine Person verletzt, die Ermittlungen zum Hergang dauern noch an.

Auf der B 156 auf Höhe des Abzweigs nach Burk ereignete sich der vierte schwere Unfall. Eine aus Richtung Bautzen kommende 67-Jährige wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt eines VW-Transporters. Beim Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Auch hier fällt der Schaden an den Fahrzeugen mit 20 000 Euro beträchtlich aus.

In allen Fällen waren auch Feuerwehren im Einsatz um die Straßen von ausgelaufenen Flüssigkeiten zu reinigen. (szo)

