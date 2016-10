Mehrere Unfallverletzte und eine rechte Attacke

Zeugensuche nach rechtem Angriff Sebnitz. In Sebnitz sind drei aus Syrien stammende Kinder von einer Gruppe Jugendlichen bedroht und geschlagen worden. Die Jungen im Alter von fünf, acht und elf Jahren waren am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr an der Schandauer Straße aus einem Bus gestiegen, als sie unvermittelt von den Jugendlichen angegriffen wurden. Die Täter bedrohten die Kinder mit einem Messer und schlugen auf sie ein. Im weiteren Verlauf skandierten die Angreifer rechte Parolen. Alarmierte Polizeibeamte stellten in der näheren Umgebung mehrere Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren fest. Ob sie mit der Straftat im Zusammenhang stehen, wird in den nun folgenden Ermittlungen zu klären sein. Aktuell ermittelt der Staatsschutz der Dresdner Polizei und fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

Kind bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht Pirna. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall Ende September auf der Rottwerndorfer Straße, bei dem ein elfjähriger Junge schwer verletzt wurde. Am 30. September lief der Junge gegen 12.20 Uhr in einer Schülergruppe auf einem provisorischen Fußgängerweg einer Baustelle. In Höhe des DDR-Museums war er mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide kamen zu Fall, wobei sich der Elfjährige schwer verletzte. Der Radler setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es soll sich um einen ca. 60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Radfahrer machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Pirna oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233.

Zwei Personen verletzt Altenberg. Am Donnerstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B 170 zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 81-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Subaru auf der B170 zwischen Altenberg und Waldbärenburg unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen eine Böschung sowie ein Verkehrszeichen. Bei der Kollision erlitt die Beifahrerin (78) schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

40-Jähriger bei Unfall verletzt Sebnitz. In Sebnitz sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge kollidiert, wobei ein Fahrer verletzt wurde. Der Fahrer (52) eines LKW Daimler-Chrysler gegen 10.30 Uhr aus einem Grundstück an der Hohnsteiner Straße in Richtung Sebnitz fahren und stieß dabei mit einem Transporter der Marke Opel (Fahrer 40) zusammen. Bei dem Aufprall wurde der Opelfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Einbruch in Geschäft Glashütte. Diebe sind in ein Modegeschäft an der Hauptstraße in Glashütte eingebrochen. In der Nacht zum Freitag hebelten die Täter die Eingangstür des Ladens auf und durchsuchten die Räume. Nach einem ersten Überblick wurden rund 280 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro.