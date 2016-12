Mehrere Unfälle nach Glatteis Nieselregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt – eine gefährliche Kombination, die im Kreis in der Nacht zu Freitag zu Unfällen führte.

Spiegelglatte Straßen machten es Autofahrern und Fußgängern in der Region in der Nacht zu Freitag schwer. Der Winterdienst war deshalb auch teilweise in den Nachtstunden unterwegs. © Archivbild: Egbert Kamprath

Nieselregen und Temperaturen unter oder leicht über dem Gefrierpunkt haben am Freitagmorgen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für mehr Unfälle als sonst gesorgt. Besonders auf den Nebenstraßen und auf den Fußwegen war es glatt. Es bildete sich eine dünne Eisschicht. Wie Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz mitteilte, wurden am Freitagmorgen zwischen Mitternacht und 9 Uhr insgesamt sieben Unfälle registriert. Am Tag davor waren es noch drei. „Die Unfallzahlen bewegen sich im Rahmen“, sagte sie. „Das ist noch nicht besorgniserregend.“

In der Rathausstraße in Altenberg rutschte ein Kleintransporter gegen 6.30 Uhr gegen einen Baum. Etwa zur gleichen Zeit kollidierte ein Autofahrer in der Gutenbergstraße in Freital mit einem Verkehrsschild. In beiden Fällen gab es keine Verletzten.

Das Landratsamt ist für die Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis zuständig. Peter Guderle ist der Leiter der Straßenmeistereien. Für den Winterdienst stehen ihm etwa 80 Mitarbeiter und zehn kreiseigene Räum- und Streufahrzeuge zur Verfügung. Wenn die ausrücken, werden die Straßen grundsätzlich gestreut und geräumt. Dafür liegen 7 000 Tonnen Salz bereit, sollte das in diesem Winter nicht ausreichen, sind weitere 6 000 Tonnen vertraglich gesichert. Der Winterdienst ist zwischen 4 und 22 Uhr im Zweischichtsystem unterwegs, in Altenberg fährt er bei Bedarf rund um die Uhr.

„In der vergangenen Nacht sind wir im Bereich Altenberg und Langburkersdorf gefahren, teilweise wurden die Mitarbeiter in der Nacht geweckt“, so Guderle. Im Kreis hätte in der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen alles gut geklappt. „Probleme gab es wohl eher in den Kommunen, dort waren die Straßen besonders glatt“, sagt Guderle. Doch schon im Laufe des Vormittags hätte die Sonne die Glätte überall schmelzen können.

zur Startseite