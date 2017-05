Mehrere Straßen sind gesperrt Die Rathenaustraße ist im Bereich der Hausnummer 20 bis Freitag gesperrt.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Die Rathenaustraße ist im Bereich der Hausnummer 20 bis voraussichtlich Freitag voll gesperrt. Im Auftrag der Stadtwerke Zittau führt die Firma RTB Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung durch, wie Dagmar Köhler von der Stadtverwaltung informiert.

Vollsperrungen gibt es in den kommenden Tagen und Wochen auch bei weiteren Straßen in Zittau. Die Poststraße hinter dem Stadtbad ist an diesem Sonnabend von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt. Im Auftrag der Stadt Zittau führt die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft in dieser Zeit eine Veranstaltung zum Tag der Städtebauförderung durch. Die Marschnerstraße ist ab Montag nächster Woche zwischen der Schichtstraße und der Max-Lange-Straße voll gesperrt. Die Sperrung wird in diesem Fall bis zum 14. Juni andauern. Im Auftrag der Stadtwerke Zittau wird durch die Firma Halang eine Trinkwasserleitung erneuert.

Die Bergstraße am Bahntunnel ist ebenfalls ab Montag bis voraussichtlich zum 18. Juni im Zuge der Arbeiten für die Brückenerneuerung voll gesperrt. Eine Durchfahrt in Richtung Kummersberg ist nicht möglich, wie die Stadt hinweist. (SZ)

zur Startseite