Mehrere Straße in Döbeln gesperrt Auf dem Obermarkt hat der Ausbau der Eisarena begonnen. Auch der neue Bahnübergang in Keuern ist für zwei Tage dicht.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Mit mehreren Straßensperrungen müssen die Döbelner in den nächsten Wochen zurechtkommen. Sperrung Nummer 1: Auf dem Obermark ist am Mittwoch mit dem Aufbau der Eisarena begonnen worden. Am Freitag wollen die Mitarbeiter der Stadtwerke die Kühlschläuche auf dem Schwerlastboden verlegen. Übers Wochenende wird voraussichtlich damit begonnen, die Eisfläche anzulegen. Die Arena wird am 2. Dezember eröffnet. Vom 9. bis 18 Dezember ist der Weihnachtsmarkt geplant. Ab sofort müssen Verkehrsteilnehmer auf dem Obermarkt mit Verkehrseinschränkungen rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab dem 9. Dezember ist der Obermarkt dann für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt, Lieferverkehr sei aber möglich.

Sperrung Nummer 2.: Aufgrund von Bauarbeiten an der Gleisanlage ist der neue Bahnübergang im Döbelner Ortsteil Keuern am 26. und 27. November gesperrt. Der Ortsteil Keuern ist an diesen Tagen nur aus Richtung Masten über die Harthaer Straße oder über die Straße Zu den drei Eichen erreichbar.

Sperrung Nummer 3: Verkehrsbehinderungen gibt es noch bis zum 16. Dezember im Gewerbegebiet Döbeln Ost. Auf der Richard-Köberlin-Straße wird auf Höhe der Unternehmen Handelshof Riesa beziehungsweise DEG - Alles für das Dach eine Abwasserleitung angebunden. An fünf Tage ist die Straße in diesem Zeitraum voll gesperrt.

