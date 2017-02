Mehrere Spenden für den Wildpark

Der Wildpark Osterzgebirge kann sich weiter über zahlreiche Spenden freuen. Wie Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) in der jüngsten Stadtratssitzung informieren, gingen in den ersten Wochen des Jahres vier Spenden im Rathaus ein. Die höchste kam dabei mit 300 Euro von der in Lauenstein ansässigen Firma Spinner. Insgesamt gingen für den Wildpark 750 Euro ein. Die Ortswehr in Fürstenau erhielt 1 840 Euro von der im Ort ansässigen Metallverarbeitung Ehrlich. Die Kita Altenberg bekam eine Privatspende in Höhe von 152 Euro. Der Stadtrat stimmte für die Annahme der Spenden. (SZ/mb)

