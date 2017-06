Mehrere Schwerverletzte in Wilsdruff Ein Transporter eines Paketdienstes kracht am Sonnabendmorgen in einen Kleinwagen. Die Rettungskräfte sind gefordert.

Dutzende Rettungskräfte waren bei dem Unfall im Einsatz. © Roland Halkasch

Am Sonnabendmorgen ereignete sich gegen 6.20 Uhr auf der S 36 in Wilsdruff ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Peugeot 206 wollte, von der Hühndorfer Straße kommend, auf die Umgehungsstraße auffahren. Ein auf der S 36 fahrender DHL-Transporter konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Peugeot in die Fahrerseite. Alle drei Insassen des Peugeot wurden im Fahrzeug eingeklemmt und wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff befreit. Die Insassen des Peugeot zogen sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und mussten zum Teil per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser eingeliefert werden. Auch der Fahrer des Transporters verletzte sich und wurde in eine Klinik gebracht. Wegen des Unfalls war die Staatsstraße gesperrt. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache.

