Mehrere Rückspiegel aus Autos geklaut Unbekannte machten sich an fünf Fahrzeugen eines Autohandels am Seifenweg zu schaffen. Sie klauten allerdings nur die Rückspiegel aus den Skodas.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte fünf Skodas auf dem Gelände eines Autohandels am Seifenweg in Neustadt aufgebrochen. Aus dem Inneren der Fahrzeuge ließen sie jeweils die Rückspiegel mitgehen. Außerdem stahlen sie einen Hochdruckreiniger vom Gelände. Der Wert des Diebesgutes beträgt insgesamt rund 8 500 Euro.

Die Polizei vermeldet weiterhin einen Parkplatzrempler in Neustadt. Am Mittwochvormittag fuhr eine 69-jährige Peugeot-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke und rammte dabei zwei Opel. (szo)

