Mehrere Interessenten für Nami Der zurückgelassene Rüde könnte schon bald vermittelt werden. Es gibt aber einen weiteren schlimmen Fall im Pirnaer Tierheim.

Pirna. Nami im Glück. Für den Rüden gibt es jetzt Hoffnung auf ein neues Zuhause. „Nach dem Artikel in der Zeitung haben sich mehrere Interessenten bei uns gemeldet, die das Tier aufnehmen wollen“, sagt Tierheimleiterin Meika Jehn. Sie geht davon aus, dass der Hund jetzt zügig vermittelt werden kann. Nicht immer hatte Nami solch ein Glück. Zusammen mit Kater Tommy war er vermutlich mehrere Wochen allein in einer Heidenauer Wohnung eingesperrt. Die Besitzer ließen die zwei Tiere einfach zurück, nachdem sie ausgezogen waren. Ohne Wasser und Futter. Als klar war, dass Herrchen nicht mehr zurückkommt, um den Hund und den Kater zu holen, alarmierten die Nachbarn die Behörden. Das Veterinäramt ließ die Haustiere in das Pirnaer Tierheim einliefern. Besonders Hund Nami litt unter Unterernährung. Kater Tommy konnte bereits vermittelt werden.

Leider ist Nami kein Einzelfall. Seit dem 13. Dezember müssen sich die Mitarbeiter des Tierheimes um einen weiteren Fall von extremer Vernachlässigung kümmern. Ein Lkw-Fahrer brachte den Mischling Findus in die Einrichtung. Er hatte den Hund an der B 172 zwischen Sonnenstein und Krietzschwitz aufgelesen. „Der Rüde war in einem schlimmen Zustand“, erinnert sich die Leiterin. Unter anderem litt er unter starkem Milbenbefall, sodass er fast kein Fell mehr an den Hinterbeinen und am Rücken hatte. „Alles war angeschwollen“, beschreibt Meika Jehn den Hundekörper.

Findus wurde umgehend behandelt, und nun wächst das Fell wieder nach. Auch für ihn gibt es bereits Interessenten.

