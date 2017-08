Mehrere Impfungen nicht möglich Das Landratsamt muss passen. Es gibt Lieferengpässe beim Serum.

Breit ist die Palette an Impfungen nicht, die das Landratsamt am Donnerstag in Freital anbieten kann. © dpa

Zur monatlichen Impfsprechstunde des Gesundheitsamtes am Donnerstag, 3. August, in Freital sind dieses Mal mehrere Impfstoffe nicht verfügbar. Darüber informiert das Landratsamt. Demnach gibt es derzeit Lieferengpässe bei den Mehrfachimpfstoffen gegen Wundstarrkrampf (Tetanus), Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung (Polio). Auch der Einzelimpfstoff gegen Kinderlähmung und der Kombi-Impfstoff gegen Hepatitis A und B sind derzeit nicht verfügbar. Wann die Impfstoffe wieder lieferbar sind, ist nicht bekannt. Die Impfsprechstunde findet jeden ersten Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Hüttenstraße 14 statt. Gesetzlich Versicherte erhalten die Impfungen kostenfrei. Privatversicherte erhalten eine Rechnung, die sie bei der Krankenkasse einreichen können. Mitzubringen sind die Chipkarte und der Impfausweis. (SZ/cb)

