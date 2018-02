Mehrere Festnahmen auf der A4

Dieseldiebe in der Dunkelheit Görlitz. Im Schutze der Dunkelheit sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag auf der Friedrich-Engels-Straße in Görlitz aktiv gewesen. Sie brachen den Tank eines Lkw „DAF“ auf und zapften rund 150 Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden wird mit rund 200 Euro angegeben.

Zu wenig Platz beim Einparken Görlitz. Ein Verkehrsunfall ist am Freitagvormittag auf der Johanna-Dreyer-Straße in Görlitz passiert. Ein 82-jähriger Fahrer eines BMW wollte mit seinem Fahrzeug rangieren. Dabei kam er offensichtlich versehentlich auf das Gaspedal und stieß gegen einen Hyundai und danach gegen ein Rolltor. Der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 5000 Euro. Die Fahrerlaubnisbehörde wird sich weiter mit dem Fall befassen und prüfen müssen, ob der Senior weiter im öffentlichen Straßenverkehr fahren darf.

Diebe stehlen Vereinstresor Löbau. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag gewaltsam in der Ahornallee in Löbau in ein Vereinsgebäude eingebrochen. Sie durchsuchten dieses und stahlen einen Tresor, einen Laptop sowie Schlüssel und Unterlagen zu einem Fahrzeug. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht abschließend bekannt und deshalb Bestandteil der Ermittlungen. Den Tresor brachen die Unbekannten in Tatortnähe auf. Dieser konnte entleert aufgefunden werden. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz und sicherte Spuren.

Feuerwehr löscht Kellerbrand Löbau. Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend auf die Pestalozzistraße in Löbau ausgerückt. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand von Unrat in einem Keller des Mehrfamilienhauses gekommen. Die Kameraden löschten mit Wasser ab. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, weshalb ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen wird.

Dieb greift in die Kasse Zittau. Ein bislang Unbekannter hat am Freitagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Zittau Bargeld aus einem Geschäft gestohlen. Der Täter nutzte die Gelegenheit aus, als sich im Kassenbereich keine Mitarbeiter aufhielten. Er öffnete die Kasse und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Danach verließ er den Laden und lief in Richtung Theodor-Korselt-Straße davon. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Wer hat das Geschehen beobachtet hat und Hinweise zur Identität des Unbekannten geben kann, soll sich im Polizeirevier Zittau unter 03583620 melden.

Außenspiegel berühren sich Trebendorf. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter ist am Freitagvormittag die Tiergartenstraße in Trebendorf entlanggefahren. Im Gegenverkehr befand sich ein 47-jähriger Fahrer eines VW T5. Als beide Fahrzeuge auf derselben Höhe waren, berührten sich die Außenspiegel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Kreuzungscrash in Weißwasser Weißwasser. Ein Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag im Kreuzungsbereich Luther-/Heinrich-Heine Straße in Weißwasser passiert, wobei hoher Sachschaden entstand. Eine 49-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die Lutherstraße, aus Richtung Professor-Wagenfeld-Ring kommend in Richtung Görlitzer Straße. Vermutlich beachtete sie einen von links kommenden 39-jährigen Kia-Fahrer nur ungenügend. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Opelfahrerin leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Skoda ohne Räder Görlitz. Die Räder eines Skoda Superb sind in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend auf der Nieskyer Straße in Görlitz das Ziel von Dieben gewesen. Sie bockten den abgestellten Wagen auf und lösten alle Radmuttern. Anschließend entwendeten sie die vier Räder und ließen das Fahrzeug auf Wagenhebern stehen. Zum Wert der Räder liegen derzeit keine Angaben vor.

Diebe brechen in Gasthaus ein Görlitz. Unbekannte sind in der Zeit von Freitag zum Sonnabend in ein Gasthaus in der Görlitzer Innenstadt eingebrochen. Zunächst versuchten sie, eine Terrassentür aufzuhebeln. Anschließend brachen sie gewaltsam ein Fenster auf und begaben sich in die Räume. Aus dem Gastraum entwendeten sie neben Spirituosen auch einen Abrechnungscomputer und ein mobiles Eingabegerät für Bestellungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Auch der Wert der gestohlenen Gegenstände wird in der Höhe angegeben. Ein Kriminaltechniker sicherte am Tatort Spuren.

Radsatz aus Keller gestohlen Görlitz. Mieter einer Wohnung in der Schlesischen Straße in Görlitz haben am Sonnabend festgestellt, dass Unbekannte in ihre Kellerbox einbrachen. Hierzu rissen die Täter den Schließbügel ab und beseitigten das Schloss. Aus der Box entwendeten sie einen kompletten Radsatz Sommerreifen auf Alufelgen im Wert von etwa 2000 Euro. Es entstand dem gegenüber geringer Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Zittau. Unbekannte haben am Sonnabendnachmittag versucht, in ein Mehrfamilienhaus auf der Gubenstraße in Zittau einzudringen. Hierzu hebelten sie an allen vier Eingangstüren des Gebäudes auf. Hinein gelangten die Unbekannten nicht, verursachten jedoch Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Simson-Diebstahl in zehn Minuten Ebersbach. Zehn Minuten unbeaufsichtigtes Stehenlassen haben am Sonnabendabend Unbekannten gereicht, um eine Simson vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Ebersbach zu stehlen. Der Eigentümer hatte sein grünes S50 sowie Rucksack, Helm und Lederhandschuhe nur kurz aus dem Blick gelassen. Dies nutzten Diebe und entwendeten Fahrzeug und Gegenstände. Der Gesamtwert beziffert sich auf fast 600 Euro. Nach dem Mokick mit dem Versicherungskennzeichen 780 BMG wird nun gefahndet.