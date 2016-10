Mehrere Fahrzeugdiebstähle am Wochenende In der Nacht zum Sonntag stahlen Unbekannte in Görlitz zwei 3er-BMWs und brachen in einen Van ein.

Symbolbild. © dpa

Görlitz. In der Nacht von Samstag zu Sonntag stahlen Unbekannte in Görlitz zwei 3er-BMWs und in einen Van wurde eingebrochen und Wertgegenstände entwendet.

Ein 3er-BMW verschwand auf der Schlesischen Straße. Das blaue Fahrzeug mit amtlichen Kennzeichen GR-MP 91 hatte laut Polizei einen Zeitwert von 18 300 Euro.

Der zweite 3er-BMW wurde auf der Lausitzer Straße gestohlen. Das schwarze Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GR-KC 2410 wurde mit einem Zeitwert von circa 8 000 Euro angegeben.

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte auf der Jochmannstraße in einen Seat Alhambra ein. Die Täter schlugen die linke hintere Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Van einen Laptop, einen Beamer und eine Spiegelreflexkamera. Dabei entstand am Auto ein Schaden von 200 Euro und durch den Diebstahl der Wertsachen ein Schaden von 1 550 Euro. (szo)

