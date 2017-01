Mehrere Fahrzeugbrände in Dresden

Der BMW am Zelleschen Weg brannte komplett aus. © Roland Halkasch Der BMW am Zelleschen Weg brannte komplett aus.

Die Feuerwehr löschte mit Schaum und Wasser.

Der 5er BMW ist Schrott.

Polizei und Feuerwehr sind in Dresden am Wochenende zu drei Fahrzeugbränden gerufen worden.



Zuerst brannte es am frühen Samstagmorgen in Zschernitz. Dort wurde ein Motorroller angezündet. Die Flammen zerstörten das Fahrzeug komplett. Schaden: 3 000 Euro.



Nur zwei Stunden später ging die nächste Brandmeldung ein. Gegen 5.10 Uhr brannte es im Führerhaus eines Betonlasters, der in einer Lagerhalle in der Friedrichstadt abgestellt war. Durch übergreifende Flammen wurde auch ein daneben Lkw stark beschädigt und weitere fünf Fahrzeuge verrußt. Der Schaden ist noch nicht beziffert, dürfte aber groß sein. Die Ursache des Brandes ist laut Polizei noch unklar.



Am Abend loderte es schließlich noch aus einem BMW. Das Auto, das am Zelleschen Weg abgestellt war, brannte komplett aus. Die Polizei werde das Auto nun untersuchen, um die Ursache des Brandes zu ermitteln, hieß es. (fsc)

Polizeimeldungen vom Wochenende Trickbetrügerin bestiehlt Senior Zeit: 20.01.2017, 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Ort: Dresden-Innere Neustadt Ein 79-Jähriger wurde vor seiner Wohnung in der Albertstraße von einer Frau angesprochen. Sie gab vor Versicherungsvertreterin zu sein und etwas klären zu müssen. Der Senior nahm die Unbekannte mit in seine Wohnung. Nachdem sich die Frau von ihm verabschiedet hatte und die Wohnung wieder verließ, stellte der Mann das Fehlen von 400 Euro Bargeld und seines Handys fest. Toyota gestohlen Zeit: 20.01.2017, 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Ort: Dresden-Striesen-Süd Unbekannte stahlen von der Wallotstraße einen weißen Toyota Prius. Der Wert des vier Jahre alten Fahrzeuges beträgt 28000 Euro. Ladungsdiebstahl Zeit: 20.01.2017, 17:00 Uhr bis 21.01.2017, 04:00 Uhr

Ort: Dresden-Übigau Planenschlitzer bedienten sich in Übigau an der Ladung zweier Lkw. Sie stahlen Textilien in bisher unbekannter Menge. Der Sachschaden beträgt 210 Euro. Einbruch in Bäckerei Zeit: 21.01.2017, 05:30 Uhr bis 07:11 Uhr

Ort: Dresden-Striesen-Süd Ein Unbekannter brach das Seitenfenster einer Bäckerei auf und entwendete eine Spendenbox mit rund 20 Euro Bargeld. Da er vermutlich durch den Lieferanten gestört wurde, flüchtete er. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Einbruch in Gaststätte Zeit: 21.01.2017, 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Ort: Dresden-Striesen-Süd Unbekannte traten die Eingangstür einer Gaststätte auf und entwendeten eine Geldkassette mit rund 290 Euro Bargeld sowie Wertchips im Gegenwert von etwa 300 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

