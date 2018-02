Mehrere Einbrüche in zwei Nächten

Getränkemarkt in Riesa In der Nacht zu Sonnabend drangen die unbekannten Täter gewaltsam in einen Getränkemarkt an der Pausitzer Strasse ein, durchwühlten den Verkaufsraum sowie das Büro und entwendeten rund . 4400 Euro Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 3000 Euro.

Firma in Riesa In der gleichen Nacht machten sich Einbrecher in den Firmenräumen einer Energiefirma in der Hafenstrasse zu schaffen. Nach erster Übersicht entwendeten sie vermutlich einen Industriestaubsauger im Wert von etwa 500 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Baufirma in Meißen Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend vermeldet die Polizei einen Einbruch in eine Baufirma an der Bohnitzscher Strasse in Meißen. Dort ließen die Täter Baumaschinen und Werkzeuge mitgehen. Derzeit liegen jedoch noch keine genauen Angaben zum Sach- und möglichen Stehlschaden vor.

Kindergarten in Meißen Am Sonnabend wurde schließlich in eine Kita in der Hainstrasse in Meißen eingebrochen. Die Täter stiegen durchs Fenster ein. Was gestohlen wurde, ist noch nicht klar.