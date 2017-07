Mehrere Einbrüche in den letzten Tagen

Pirna. Unbekannte Täter drangen auf derzeit nicht bekannte Art und Weise in den vergangenen zwei Wochen in eine Wohnung in der Arthur-Thiermann-Straße ein und entwendeten aus dem Schrank im Wohnzimmer eine Kassette mit Kontoauszügen, Rechnungsunterlagen, einem Testament und einem Sparbuch. Sachschaden entstand nicht.

Bannewitz. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Freitagabend und Sonnabendmorgen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Welschhufer Straße und drangen gewaltsam in den Garagenanbau ein. Hier entwendeten sie ein Mountainbike im Wert von etwa 5.000 Euro.

Diebstahl aus Firmenlager

Freital. Unbekannte Täter drangen in der gleichen Nacht gewaltsam in das Lager einer Gebäudereinigungsfirma in der August-Bebel-Straße in Freital ein und entwendeten daraus einen DVD-Player, einen Videorecorder, eine Videokamera und diverse Kleinwerkzeuge im Gesamtwert von rund 200 Euro.