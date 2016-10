Mehrere Buslinien werden umgeleitet Bauarbeiten und Feste stehen an. In Rathmannsdorf, Friedrichswalde und Leupoldishain fahren deshalb die Busse anders oder gar nicht.

Einige Busse der OVPS fahren in den nächsten Tagen nicht nach Plan. © Daniel Förster

Am Wochenende sowie nächste Woche gibt es mehrere Einschränkungen im Busverkehr. So ist nach Auskunft der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) der Rathmannsdorfer Ring vom 8. bis 10. Oktober wegen eines Straßenfestes gesperrt. Busse der Linie 241 fahren in dieser Zeit nicht die Haltestelle „Rathmannsdorf Brücke“ an. Die Haltestelle für die Linie 253 wird vor den Rathmannsdorfer Ring gelegt. Darüber hinaus ist die Ortsdurchfahrt Friedrichswalde vom 10. bis 14. Oktober wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Busse der Regionallinien 205 und 207 fahren in dieser Zeit eine Umleitung über den Autobahnzubringer Ottendorf. Die Haltestelle Oberdorf entfällt in der Bauzeit, die Haltestelle „Friedrichswalde Ortsmitte“ wird an die Haltestelle „Friedrichswalde Ottendorf“ verlegt. Vom 10. bis 14. Oktober ist auch die Dorfstraße in Leupoldishain zwischen Dorfplatz und Feuerwehr wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Busse der Linien 245 und 246 fahren daher nicht durch den Ort. Die Haltestelle „Leupoldishain Gemeindezentrum“ wird nicht bedient. (SZ)

