Mehrere Autos krachen ineinander Auf der A 4 bei Ohorn ging am Dienstagnachmittag fast nichts mehr. Ein Autotransporter war umgekippt.

Der Autotransporter kippte auf die Autobahn.

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Autobahn in Richtung Dresden in Höhe der Anschlussstelle Ohorn gekommen. Vier Autos waren verwickelt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Gegen 16 Uhr war ein 55-jähriger Mann mit einem Autotransporter auf die Autobahn aufgefahren. Dabei geriet der Wagen ins Schlingern, prallte gegen die linke Leitplanke, kippte um und rutschte schließlich auf die rechte Spur. Polizeisprecher Thomas Knaup vermutet, dass der Mann zu schnell auf die Autobahn aufgefahren ist. Ein 45-jähriger Renault-Fahrer fuhr in die Unfallstelle. Ein nachfolgender Laster konnte noch rechtzeitig bremsen, der dahinter wollte nach links ausweichen und kollidierte mit dem Renault.

Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von etwa 7 000 Euro. Der Verkehr wurde auf der Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Trotzdem bildete sich ein mehr als zehn Kilometer langer Stau. Gegen 19 Uhr war die Autobahn dann wieder frei. (szo)

