Mehrere Autos gerieten ins Rutschen Die derzeitige Witterung wird für einen 27-Jährigen in Neustadt zur Gefahr. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Graben.

Ein Citroen war am Mittwochmittag auf der S 154 zwischen Steinigtwolmsdorf und Langburkersdorf unterwegs. In einer Kurve verlor der 27-jährige Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Der Citroen landete in einem Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Da an dem beschädigten Fahrzeug Kraftstoff auslief, wurde die Feuerwehr zur Beseitigung der Gefahrenstelle hinzugezogen.

Der 26-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr am Mittwochabend auf der Verbindungsstraße S 154 von Sebnitz in Richtung Neustadt. Dabei kam er ebenfalls auf der winterglatten Straße ins Rutschen und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. (szo)

