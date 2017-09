Mehrere Auseinandersetzungen beim Stadtfest in Niesky Gleich dreimal kam es in der Nacht zu Sonnabend zu Handgreiflichkeiten. Dabei gab es auch Verletzte.

© Uwe Soeder

Niesky. In der Freitagnacht kam es auf dem Festgelände des Stadtfestes in Niesky gegen 23 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Festbesucherinnen (25 und 19 Jahre alt). In diese griffen ihre männlichen Begleiter (24 und 21 Jahre alt) ein. Alle Personen erlitten leichte Verletzungen.

Am frühen Morgen kurz nach fünf griff ein angetrunkener Mann eine Frau auf dem Heimweg an. Die Frau wehrte sich, schlug den Angreifer und riss ihm eine Kette vom Hals. Zwei Zeugen überwältigten den Täter und übergaben ihn den Einsatzkräften.

Minuten später wurde auf der Muskauer Straße ein junger Mann von zwei unbekannten Tätern ins Gesicht geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Schläger entkamen unerkannt. (szo)

