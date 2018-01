Mehr Zuschüsse für Behindertensport Zukünftig könnten die Kreischaer Sitzballer von einer neuen Förderregelung profitieren.

Zukünftig soll es mehr Zuschüsse für Behindertensport geben. © Archivfoto: Stefan Friedrich

Kreischa. Die Behinderten- und Rehasportabteilung des SV Kreischa und ihre Mitglieder könnten wie ähnliche Sektionen anderer Vereine auch von einer neuen Förderregelung profitieren. „In Gesprächen mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen erfuhren wir, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten mit anerkannten Schädigungen erweitert wurde“, sagt Abteilungsleiter Klaus-Dieter Kohl. Wer einen Nachweis vom KSV erhält, kann von Zuschüssen für Übungen in Versehrtensportarten wie Sitzball und von Fahrtkostenerstattung profitieren. „Ob wir so aber mehr Leute für unsere Sitzballmannschaft begeistern können, wird sich zeigen“, sagt Kohl mit etwas Skepsis. Die Sitzballer trainieren dienstags ab 18 Uhr in der Turnhalle der Klinik II in Kreischa. (skl)

