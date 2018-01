Mehr Zuschauerplätze beim nächsten Ski-Weltcup Nicht alle haben dieses Jahr Karten fürs Königsufer bekommen. 2019 sollen mehr Menschen hinpassen.

Der erste Dresdner Ski-Weltcup ist gerade erst vorbei, da wird schon der nächste geplant. Kein Platz war mehr in der Zuschauerarena zu bekommen, als die Langläufer zum Sprint am Königsufer ansetzten. Rund 3 000 Menschen waren im Stadion dabei. Laut Stadtverwaltung prüft der Weltcup-Veranstalter derzeit, im kommenden Jahr mehr Plätze auf dem Wettkampf-Areal anzubieten. Die Stadt geht von kostenpflichtigen Karten aus. Neben den insgesamt 6 000 zahlenden Zuschauern hatten etwa 20 000 Menschen den Wettkampf am Elbufer vor verfolgt, so die Organisatoren.

Das Sportevent wertet Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) als Erfolg. Bis zu 3,5 Millionen Menschen hätten die Übertragung des Wettkampfes im ZDF gesehen, sagte er am Donnerstag. Das entspreche einem Marktanteil von 15 bis 25 Prozent. Der Sender übertrug nicht live, sondern strahlte an beiden Wettkampftagen eine Zusammenfassung aus. Hilbert sprach von einem Werbewert von rund 700 000 Euro für die Stadt Dresden. Geld, das die Stadt hätte für Werbung ausgeben müssen, um dieselbe Anzahl an Menschen zu erreichen.

Auch der internationale Skiverband FIS hat sich laut Hilbert hochzufrieden geäußert. Selbst das Erzgebirge hätte seinen Frieden gefunden. Von dort kam zuvor Kritik. Tenor: Wintersport gehört ins Gebirge. Der Schnee für Dresden war zum Teil am Flughafen in Klotzsche hergestellt und zum Elbufer gebracht worden. Zum Teil holte man ihn aus dem Erzgebirge. Das hatten Umweltverbände kritisiert. Durch die recht milden Temperaturen war ein Teil noch vor dem ersten Wettkampf getaut und musste durch neuen Schnee ersetzt werden.

Auch in den nächsten Jahren soll der Ski-Weltcup am Dresdner Elbufer stattfinden. Geplant ist er für 2019 am 12. und 13. Januar. (SZ/sr)

