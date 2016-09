Mehr Zug-Plätze und ein Sonderbus Zur Einheitsfeier in Dresden werden viele Besucher erwartet. Der Verkehrsverbund reagiert.

Auf dem Bahnhof in Bautzen laufen mehr Züge ein. © Uwe Soeder

Dresden wird am Wochenende das Ziel auch vieler Menschen aus der Oberlausitz sein. Der Verkehrsverbund Zvon reagiert auf den erwarteten Ansturm und schafft in den Zügen in Richtung Landeshauptstadt zusätzliche Platzkapazitäten, sagt Sprecherin Sandra Trebesius. Statt beispielsweise einem werden zwei Triebwagen eingesetzt.

Außerdem fährt in den Nächten zum Sonntag und Montag ein Sonderbus mit Anschluss an den Trilex nach Görlitz (Abfahrt am Hauptbahnhof 0.48 Uhr, Stopp in Bischofswerda 1.30 Uhr, Bautzen 1.45 Uhr). Er startet 1.35 Uhr in Bischofswerda in Richtung Zittau und hält unter anderem in Wilthen, Schirgiswalde, Sohland und Taubenheim. Die planmäßigen Züge nach Görlitz davor fahren in Dresden um 21.34, 22.35 und 23.36 Uhr ab. (szo)

