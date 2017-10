Mehr Züge zwischen Zittau und Dresden geplant Gegen den neuen Plan für den Nahverkehr gab es zahlreiche Einwände. Der Verkehrsverbund hat ihn überarbeitet. Bürger können wieder mitreden.

Der Verkehrsverbund Zvon hat nach zahlreichen Einwänden den Entwurf des kommenden Nahverkehrsplanes überarbeitet. Die Ergebnisse sind in dieser Woche vorgestellt worden. Unter anderem wurde kritisiert, dass laut dem neuen Plan morgens eine Taktlücke von 90 Minuten bei der Ankunft von Zügen aus Zittau in Dresden entstanden war. Hier hatten die Verkehrsplaner einen Zug weniger als bislang vorgesehen. „Wir haben diese Lücke geschlossen und planen jetzt sogar mit noch einem Zug mehr“, erklärt Christoph Mehnert, stellvertretender Geschäftsführer des Zvon. Am Nachmittag ist ebenfalls ein zusätzlicher Zug von Bischofswerda nach Zittau über das Oberland vorgesehen.

Noch nicht optimal schätzt Mehnert die Umstiegszeit dieser Zusatzzüge von reichlich 15 Minuten in Bischofswerda ein. „Wichtig wird es künftig sein, sich noch besser mit dem Dresdner Verkehrsverbund VVO über die Anschlüsse ins Zvon-Gebiet abzustimmen.“ Das Grundprinzip einer schnelleren Anbindung nach Dresden bleibt bestehen. Das Gebiet von VVO und Zvon müsse dabei als Einheit betrachtet werden, so Mehnert. Der Bautzner Landrat Michael Harig, zugleich Vorsitzender beider Verkehrsverbünde, stellt weitere Verbesserungen in Aussicht. Dazu zählen neben dem PlusBus-Konzept zur besseren Anbindung von Ortschaften an die Bahn auch Investitionen in Barrierefreiheit und die Modernisierung von Haltepunkten. Eine bessere Verknüpfung von Bus und Bahn stellt auch die Beigeordnete Birgit Weber in Aussicht. Dies sei eine Aufgabe, die gemeinsam gelöst werden müsse. Dabei sei es zwingend, die Strecken der Busse zu überprüfen. „Wir müssen die relevanten Kundengruppen auch tatsächlich erreichen. Der Bus muss dort fahren, wo sich Firmen und Wohnsiedlungen entwickeln.“ Der überarbeitete Entwurf des Zvon-Nahverkehrsplan wird vom 10. bis 27. November ausgelegt. Er kann zu den Sprechzeiten im Straßenverkehrsamt des Landkreises an der Zittauer Hochwaldstraße eingesehen werden und steht auch online. (SZ)

