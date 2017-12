Mehr Züge zum Jahreswechsel Der Verkehrsverbund Oberelbe erweitert in der Silvesternacht auf seinen S-Bahn-Strecken das Angebot. Dies gilt sowohl nach als auch von Dresden.

Dresden/Meißen. „Damit alle ganz entspannt das neue Jahr begrüßen können, kommen im Auftrag des Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zusätzliche S-Bahnen nach Meißen, Pirna und Tharandt sowie extra Züge auf der Bahnstrecke nach Kamenz zum Einsatz“, sagt Lutz Auerbach, Abteilungsleiter Verkehr im VVO.

Die letzte S-Bahn nach Meißen verlässt seinen Angaben zufolge den Dresdner Hauptbahnhof 1 Uhr. Richtung Pirna erfolgen die letzten Abfahrten von Zügen um 1 Uhr und 2.31 Uhr. Auch Tharandt und Freital sind nach Mitternacht noch mit der S-Bahn erreichbar. Eine zusätzliche S 3 startet dem VVO zufolge 1.37 Uhr ab dem Dresden Hauptbahnhof.

Damit auch Einwohner der Landeshauptstadt, welche im Umland zum Beispiel auf dem Meißner Wintermarkt feiern, einen sicheren Heimweg haben, kehren viele der Züge wieder zurück nach Dresden. Eine zusätzliche S 1 startet 1.50 Uhr ab Meißen und ist eine gute Möglichkeit für Gäste in Radebeul, nach Hause zu fahren. Elbabwärts verkehren zwei Züge, 0.15 Uhr ab Bad Schandau und 2 Uhr ab Pirna in Richtung Hauptbahnhof. Beide Züge halten wie üblich an allen Haltepunkten entlang der Strecke. Auch auf der S 3 gibt es eine späte Rückfahrt: Ein letzter Zug ist ab 2.03 Uhr von Tharandt nach Dresden unterwegs.

Für die frühmorgendliche Heimreise in die Region sorgen darüber hinaus die Busse des VVO-Nachtverkehrs. Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital verkehren wie gewohnt gegen 1.15 Uhr und 2.25 Uhr von Dresden in die Region.

Fahrplaninformationen gibt es bei allen Verkehrsunternehmen im VVO, im Internet unter www.vvo-online.de, unterwegs über www.vvo-mobil.de und an der Info-Hotline des VVO unter 0351 8526555.

zur Startseite