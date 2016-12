Mehr Züge zum Jahreswechsel Damit Fahrgäste sicher zum Feiern nach Dresden und auch wieder zurück kommen, setzt der VVO zusätzliche Züge S-Bahnen ein.

In der Neujahrsnacht setzt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zusätzliche S-Bahnen ein. So ist auch nach Mitternacht die sichere Heimreise für Silvesterfeiernde von Dresden aus gesichert. Nach Pirna fahren die letzten Züge um 1 Uhr und 2.31 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof. Auch die Busse des VVO-Nachtverkehrs sorgen für eine frühmorgendliche Heimreise ohne eigenes Auto. Der Nachtbus nach Pirna verkehrt wie gewohnt 2.25 Uhr vom Postplatz. Er hält in Heidenau, am Pirnaer Busbahnhof, Breite Straße und auf dem Sonnenstein. Damit auch Dresdner, die im Umland feiern, einen sicheren Heimweg haben, fährt der Nachtbus um 1.32 Uhr vom Pirnaer Busbahnhof zum Dresdner Postplatz. Die letzten Züge in Richtung Hauptbahnhof fahren um 0.15 Uhr ab Bad Schandau und 2 Uhr ab Pirna. Beide Züge halten an allen Haltepunkten entlang der Strecke. Der erste Zug vom Hauptbahnhof nach Pirna fährt dann wieder 4.59 Uhr. (kk)

