Mehr Züge zum Jahreswechsel Die Bahn lässt zu Silvester zusätzliche Züge von Dresden nach Kamenz, Meißen, Pirna und Tharandt fahren.

Auch die Züge der Städtebahn nach Radeberg und Kamenz fahren in der Neujahrsnacht länger. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Um einen entspannten Jahreswechsel zu ermöglichen, lässt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zusätzliche S-Bahnen nach Meißen, Pirna und Tharandt sowie extra Züge auf der Bahnstrecke nach Kamenz fahren, sagt Lutz Auerbach, Abteilungsleiter Verkehr im VVO. Die Fahrten sollen die Leistungen der Dresdner Verkehrsbetriebe und die regionalen Nachtbusse ergänzen. So verlässt die letzte S-Bahn nach Meißen den Dresdner Hauptbahnhof um 1 Uhr. „Richtung Pirna erfolgen die letzten Abfahrten um 1 Uhr und 2.31 Uhr.“

Auch Tharandt und Freital sind nach Mitternacht noch mit der S-Bahn erreichbar. „Eine zusätzliche S 3 fährt um 1.35 Uhr ab Hauptbahnhof“ erklärt Lutz Auerbach. Mehr Züge werden auf der Strecke nach Kamenz eingesetzt. „Die Triebwagen der Regionalbahn 34 verlassen Dresden um 1.30 Uhr und 2.30 Uhr. Das ist auch eine späte Möglichkeit für Besucher aus Großröhrsdorf, Radeberg oder Pulsnitz, wieder gut aus der Landeshauptstadt nach Hause zu kommen“.

Elbabwärts fahren zwei Züge, 0.15 Uhr ab Bad Schandau und 2.00 Uhr ab Pirna in Richtung Hauptbahnhof. Beide halten wie üblich an allen Haltepunkten entlang der Strecke. Auch auf der S 3 gibt es eine späte Rückfahrt: „Ein letzter Zug fährt um 2.03 Uhr von Tharandt nach Dresden“, sagt der Verkehrsplaner. Für die frühmorgendliche Heimreise in die Region sorgen die Busse des VVO-Nachtverkehrs. Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital starten wie gewohnt gegen 1.15 Uhr und 2.25 Uhr von Dresden in die Region. Die Dresdner Verkehrsbetriebe lassen viele Bus- und Bahnlinien regelmäßig bis 3.30 Uhr am Neujahrstag verkehren. Die Bergbahnen fahren bis 1 Uhr nachts. (SZ/kh)

