Mehr Züge halten in Riesa Mit dem Saxonia kommen Fahrgäste künftig abends besser nach Dresden oder Leipzig.

Der Regionalexpress RE 50 Saxonia, der Dresden, Riesa und Leipzig verbindet, fährt ab kommenden Sonntag in den Abendstunden öfter. © Sebastian Schultz

Der Regionalexpress RE 50 Saxonia, der Dresden, Riesa und Leipzig verbindet, fährt ab dem kleinen Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag in den Abendstunden öfter. Das hat jetzt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitgeteilt. „Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig und der Verkehrsverbund Oberelbe haben bei DB Regio zusätzliche Fahrten bestellt, sodass die bisherigen abendlichen Lücken im Stunden-Takt entfallen“, sagt Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. Damit gibt es zukünftig montags bis samstags 20 tägliche Fahrten in jede Richtung zwischen den sächsischen Großstädten, an Sonn- und Feiertagen 18 Fahrten.

Neu ist ein täglicher Regionalexpress, der Dresden Hauptbahnhof 21.17 Uhr verlässt, in Riesa 22.05 Uhr abfährt und um 22.50 Uhr in Leipzig ankommt. Ebenfalls neu ist ein Zug, der 22 Uhr in Leipzig losfährt, 22.44 Uhr in Riesa hält und Dresden um 23.31 Uhr erreicht. Zusätzlich fährt der Regionalexpress, der in Dresden 23.17 Uhr startet, ab 11. Juni ebenfalls bis Leipzig. Bisher endete die Fahrt in Riesa.

Auch in den frühen Morgenstunden sind mehr Züge unterwegs. Der erste Zug ab Leipzig startet um 4 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 5 Uhr. Bisher begannen diese Züge in Richtung Dresden erst in Riesa.

Für bessere Anschlüsse im Bahnhof Riesa wird der Fahrplan der Regionalbahn RB 45 von Chemnitz nach Elsterwerda angepasst. Der letzte Zug in Richtung Elsterwerda fährt sechs Minuten später ab, sodass Fahrgäste aus Döbeln Anschluss nach Dresden haben und Fahrgäste aus Leipzig nach Gröditz und Elsterwerda weiterreisen können. (SZ)

Alle Informationen gibt es unter www.bahn.de/saxonia, telefonisch bei der Bahn,Telefon 0180 6996633, und bei der VVO-Infohotline unterTelefon 0351 8526555.

