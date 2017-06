Mehr Zeit für Zittauer Mandaukaserne Der Bund wird seine Zusage für den Millionenzuschuss nicht zum 28. Juni zurückziehen.

Noch besteht Hoffnung für die Wiederbelebung der Zittauer Mandaukaserne. © Rafael Sampedro

Zittau. Die Stadt Zittau und der neue Eigentümer können weiter am Konzept zur Belebung der Mandaukaserne arbeiten. Der Bund wird die Zusage für einen Zuschuss in Höhe von knapp vier Millionen Euro vorerst nicht zurückziehen. „Wichtigstes bisheriges Ergebnis der Abstimmungsgespräche ist, dass das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung der Stadt hierfür den erforderlichen Zeitraum zugesagt hat“, teilte Andreas Kübler, Pressesprecher des Bundesbauministeriums in Berlin, auf SZ-Anfrage mit.

Eine unendliche Verschiebung ist aber nicht möglich. „Aus haushaltsrechtlichen Gründen muss über die Vergabe der Bundesmittel an die Stadt Zittau spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2017 entschieden werden“, so Kübler.

Die Stadt als Antragsteller für das Geld hätte das fertige Konzept bis 28. Juni einreichen müssen. Der Eigentümer, der seit dem Kauf zuständig ist, legte es aber nicht vor. Über die Gründe dafür gibt es Streit zwischen Stadt und Eigentümer. (SZ/tm)

