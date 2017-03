Mehr Zeit für Kaffee und Kuchen Der Mühlenbäcker öffnet ab sofort am Wochenende bis in die Abendstunden. Damit wolle man den Ottendorfern was Gutes tun.

Ein Stück Erdbeerkuchen am Wochenende in der Sonne? Ina Schumann vom Mühlenbäcker und das gesamte Team freuen sich auf viele Gäste. © Thorsten Eckert

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen, der Winter ist endlich vorbei! Und was gibt es Schöneres, als bei solch einem schönen Frühlingswetter auf der Terrasse zu sitzen und gemütlich einen Kaffee und ein Stück Kuchen zu genießen? Dieser Gedanke ging offensichtlich auch der Chefetage des Ottendorfer Mühlenbäckers durch den Kopf. Denn ab diesem Sonnabend gelten in dem Café des Bäckers erweiterte Öffnungszeiten für das Wochenende. „Bisher hatten wir zum Sonnabend nur bis 12 Uhr, zum Sonntag bis 10 Uhr geöffnet“, erklärt Robert Meyer, Sprecher des Bäckerunternehmens. Doch ab diesem Wochenende ist alles anders und alles neu: Von 6 bis 18 Uhr können die Ottendorfer an der Frankenfurt vorbeikommen und die sonnigen Stunden auf der Terrasse des Mühlenbäckers durchgängig nutzen. Insgesamt stehen rund 20 Plätze unter freiem Himmel zur Verfügung. Und auch die Lage lädt zum Verweilen ein. Denn von der Terrasse des Bäckers blickt der Besucher direkt auf den Mühlenteich. Idyllische Stunden sind hier also garantiert! „Wir wollen das Angebot einfach mal ausprobieren“, so Robert Meyer.

Die neuen Öffnungszeiten am Wochenende sollen vorerst bleiben. Egal, ob Winter oder Sommer, erklärt der Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Denn man wolle den Ottendorfer Bürgern etwas Gutes tun, ihnen die Möglichkeit bieten, am Wochenende gemütlich einen Kaffee zu trinken. „Die ersten positiven Resonanzen auf die Ankündigung, dass wir ab diesem Wochenende immer verlängert öffnen, haben wir bereits erhalten“, berichtet Robert Meyer. Deswegen blicken die Mitarbeiter des Mühlenbäckers nun optimistisch auf das Wochenende und hoffen auf zahlreiche Besucher. (ste)

