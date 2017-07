Mehr Zeit für die Kamelien Monika Schwenke hat ihren Lebensmittelladen und die Gaststätte in Ehrenberg geschlossen. Sie versucht es jetzt mit Ruhestand.

Für die Pflege ihrer Kamelien kann sich Monika Schwenke etwas mehr Zeit nehmen. Geschäft und Gaststätte in Ehrenberg hat sie aufgegeben. Doch zu einem Großteil ihrer Stammkundschaft wird sie auch weiter Verbindung halten. © Dirk Zschiedrich

Monika Schwenke kennt in Ehrenberg fast jeder, vom Kleinkind in der Krippe bis zum Senior. In dem Hohnsteiner Ortsteil ist sie eine Institution. Seit 25 Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Team die Gaststätte, die Küche und den Lebensmittelladen betrieben.

Jetzt ist Schluss. „Mit 69 Jahren geht eben doch nicht mehr alles so einfach. Deshalb habe ich mich entschieden, das Geschäft aufzugeben“, sagt sie. Ein paar Tränen rollen bei diesen Worten über ihr Gesicht. 25 Jahre ist eben doch eine lange Zeit. Viele Kunden hat sie bedient, viele Geschichten gehört und zu einem Großteil der Kunden haben sich Freundschaften entwickelt. Dies alles hinter sich zu lassen, fällt ihr nicht leicht.

Vor 25 Jahren hat Monika Schwenke im ehemaligen Gemeindeamt von Ehrenberg mit einem kleinen Imbiss angefangen. Vor allem Durchfahrende und Bauarbeiter gehörten zu ihren Kunden. Später hat sie den Lebensmittelladen eingerichtet. Hier gab es alles, was die Ehrenberger im Alltag brauchten. Als Mitte der 1990er Jahre die Discounter wie Pilze aus dem Boden schossen, begann für den kleinen Laden eine schwierige Zeit, denn mit Aldi-Preisen konnte Monika Schwenke nicht mithalten.

Doch ihr gelang es, mit einem persönlichen Kundenservice vor allem nicht motorisierte Ehrenberger bei der Stange zu halten. Kunden konnten zum Beispiel Wurst- und Fleischbestellungen bei ihr abgeben. Hatte jemand einen Wunsch aus einem Discounter, ist sie mit ihrem privaten Pkw auch dorthin gefahren, um das Gewünschte zu besorgen. Dennoch lief der Laden nicht mehr so gut. Monika Schwenke gab nicht auf, sondern hatte wieder eine neue Idee. Ab 2006 bekochte sie Schulen und Kindertagesstätten mit Mittagessen und versorgte auch einige Rentner im Ort mit einer warmen Mittagsmahlzeit. In der von ihr betriebenen Gaststätte konnte anfangs täglich gegessen werden. Doch auch da war die Nachfrage irgendwann nicht mehr so groß. Monika Schwenke ließ sich nicht verdrießen. Sie richtete Feiern aus, und auch die Seniorennachmittage fanden bei ihr statt. Umtriebig, wie sie ist, eröffnete sie auch am Markt in Hohnstein ein Geschäft. Das hat sie allerdings aus personellen Gründen schon vor einiger Zeit wieder geschlossen. An ihrem Ehrenberger Standort hielt sie fest, trotz Krankheiten und den stärker werdenden Wehwehchen.

Vor ein paar Monaten hat sie sich dann doch entschlossen, den Schlussstrich zu ziehen. Inzwischen kommt sie zu der Erkenntnis: „Ein Geschäft zu eröffnen, ist einfacher, als eins zu schließen. An was man da alles denken muss.“ Vor allem denkt sie an ihre langjährigen Kunden und Mitarbeiter. Für Erstere hat sie eine neue Mittagsversorgung organisiert. Und ihr Team hat neue Arbeit gefunden. „Mir war wichtig, dass hier keiner plötzlich arbeitslos wird, nur weil ich in den Ruhestand gehen will“, sagt sie.

Auf ihre Angestellten Heike Schwenke und Rita Rähse hält sie große Stücke. Sie sind seit 24 Jahren mit dabei und haben keinen Tag wegen Krankheit gefehlt. Und sie haben auch in Zeiten, als die Geschäfte nicht gut liefen, immer zur Stange gehalten. Bei den beiden Frauen, ihren Kunden und Geschäftspartnern bedankt sich Monika Schwenke für die vielen Jahre. Ihre Senioren können übrigens auch weiter auf sie zählen. Im „Husarenstübel“ ihres Ferienquartiers, wo sie ihre Urlauber mit Frühstück und Abendbrot versorgt, werden sich künftig auch die Senioren treffen. Die können dabei gleich Monika Schwenkes unzähligen Kamelien bewundern. Die Größte hat inzwischen eine stattliche Höhe von 1,70 Metern. Für deren Pflege kann sie sich nun mehr Zeit nehmen.

