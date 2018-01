Fußball Mehr Zeit für die Familie Marcus Benedict hat seit 2010 für den Radebeuler BC gespielt. Jetzt hört der 32-Jährige auf, will aber dem Fußball weiter treu bleiben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Marcus Benedict war beim RBC die Zuverlässigkeit in Person. Trainer Matthias Müller muss nun ohne den Strategen auskommen, der einst bei Dynamo Dresden aktiv war. © Lutz Kollmann Marcus Benedict war beim RBC die Zuverlässigkeit in Person. Trainer Matthias Müller muss nun ohne den Strategen auskommen, der einst bei Dynamo Dresden aktiv war.

Eine glückliche Familie: Marcus Benedict mit Frau Jana und den Töchtern Lela (1) und Alesia (9).

Radebeul. In der Vorsaison hatte Marcus Benedict den Radebeuler BC als Kapitän zurück in die Fußball-Landesliga geführt. Danach gönnte sich der 32-Jährige eine mehrmonatige Spielpause, kehrte aber auf Bitten von Trainer Matthias Müller im Herbst 2017 in den Kader zurück. Umso überraschender kam seine Abmeldung zum Ende des letzten Jahres. Das Punktspiel in Plauen, das später annulliert wurde, war die letzte Partie des Routiniers für den RBC.

Herr Benedict, Dynamo-Legende Hans-Jürgen Dörner hatte Sie 2010 nach Radebeul geholt, jetzt haben Sie einen Schlussstrich gezogen. Warum?

Die Abmeldung hat im Prinzip fast ausschließlich mit meiner privaten Situation zu tun. Ich möchte einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und öfter für meine Kinder da sein. Dies war bisher mit dem Fußballspielen mitunter nur sehr eingeschränkt möglich.

Werden Sie in einer anderen Liga, bei einem anderen Verein noch spielen?

Nein, in der laufenden Saison werde ich zu keinem anderen Verein wechseln, obwohl es Angebote von einigen Klubs aus unterschiedlichen Ligen gab. Ein kompletter Rückzug vom aktiven Fußball soll das aber noch nicht darstellen. Ich möchte mir das gern noch offenhalten, allerdings nicht mehr in der nun anstehenden Rückrunde.

Sie haben knapp acht Jahre für Radebeul gespielt. Wie viele Trainer haben Sie beim RBC erlebt?

Trotz dieser langen Zeit waren es gar nicht so viele. „Dixie“ Dörner hatte mich 2010 mit dem damaligen Manager Andreas Hänsel zum RBC gelotst, aber kurz darauf kam der Trainerwechsel und Jan Seifert übernahm. Auch ihn kannte ich schon sehr gut, das war durchaus positiv. Auf Jan Seifert folgte Gerd Seifert und dann schließlich bis jetzt Matthias Müller. Mit allen Trainern bin ich sowohl menschlich als auch sportlich sehr gut zurechtgekommen und ich halte mit allen bis heute noch Kontakt.

Gibt es RBC-Spiele, die Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben sind?

Eigentlich waren das die Spiele im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark. Das waren immer heiße Duelle vor einer tollen Kulisse, auch wenn wir nicht alle Partien für uns positiv gestalten konnten. Aber auch das letzte Punktspiel in Plauen bleibt sicher in Erinnerung, und zwar nicht, weil es noch frisch im Gedächtnis ist. Ein Pflichtspiel unter derartigen Bedingungen, auf Schneeboden und bei teilweise heftigem Schneefall, hatte ich bis dato noch nicht erlebt. Trotz dieser widrigen Bedingungen haben wir die Partie durch eine tolle Mannschaftsleistung gezogen, auch wenn sie im Nachhinein durch den Rückzug der zweiten VFC-Mannschaft wertlos war.

Beruflich sind Sie eng mit der SG Dynamo Dresden verbunden. Ihr Traumjob?

Natürlich war es toll, im Sport einen Job zu finden und dann auch noch bei Dynamo. Ich bin auch sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit der Berufsausbildung und der späteren beruflichen Tätigkeit bei der SGD ermöglicht wurde. Dennoch habe ich nach mehr als zehn Jahren bei Dynamo eine neue Herausforderung gesucht und diese dankenswerterweise auch bekommen. Seit November 2017 bin ich bei der Landeshauptstadt Dresden, Eigenbetrieb Sportstätten im Bereich der Sportförderung angestellt. Eine tolle berufliche Chance, die sich mir dadurch eröffnet hat. Es macht sehr großen Spaß.

Wird der RBC trotz der zwei gestrichenen Siege gegen den VFC Plauen II die Liga halten?

Ja, davon bin ich ganz fest überzeugt, auch ohne die sechs Punkte aus den Spielen gegen die Vogtländer. Die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden und mit Matthias Müller hat sie den richtigen Trainer.

Wird Marcus Benedict eines Tages auf der Trainerbank sitzen?

Wie schon gesagt, ich halte mir alles offen und kann mir daher einen Trainerjob in naher Zukunft durchaus vorstellen. Übrigens gab es auch dazu schon ein paar Angebote.

Das Gespräch führte: Jürgen Schwarz

zur Startseite