Mehr Zeit auf der A4 einplanen

Wer auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz unterwegs ist, sollte sich die nächsten Tage auf hohes Verkehrsaufkommen einrichten. Aufgrund der kirchlichen Feiertage am 31. Oktober 2017 sowie am 1. November 2017 in Deutschland und Polen ist damit zu rechnen, dass viele Reisende und Pendler das verlängerte Wochenende nutzen und in die Heimat fahren. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist abzusehen, dass Freitag und Sonnabend besonders die Fahrtrichtung Görlitz und am Mittwoch sowie Donnerstag die Fahrtrichtung Dresden betroffen sein werden. Am Donnerstag wird voraussichtlich zudem der grenzüberschreitende Schwerlastverkehr aus Osteuropa in Größenordnungen die A4 in Richtung Dresden und weiter befahren.

Die Polizei hat sich auf die Reisewellen eingestellt. Die Streifen der Autobahnpolizei sind bemüht, im Falle von Kollisionen die Unfallstellen baldmöglichst räumen zu lassen. Nach Unfällen werden Staus jedoch kaum vermeidbar sein. Ebenso haben die Beamten ein wachsames Auge auf das Überholverbot für Lkw. Die Polizei rät allen Reisenden zur Ruhe, Umsicht und Gelassenheit: Besonders wichtig ist, ausreichend Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden einzuhalten, um bei Bedarf rechtzeitig stoppen zu können, aufmerksam zu sein und mit Fahrfehlern anderer zu rechnen, mehr Zeit und ausreichend Pausen einzuplanen, im Falle eines Staus unbedingt eine Rettungsgasse zu bilden.

