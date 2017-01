Mehr zahlende Besucher im Museum

Das Stadtmuseum in Neustadt haben im vergangenen Jahr insgesamt 3 119 Gäste besucht. Das geht aus der aktuellen Statistik von 2016 hervor, die in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt wurde. Insgesamt sind das knapp 200 Besucher weniger als im Jahr zuvor. Was nach einer schlechten Bilanz klingt, hat jedoch einen positiven Aspekt. Denn die Anzahl der zahlenden Besucher ist unterm Strich um etwa 100 Personen gestiegen.

Im Moment läuft in Neustadt eine Sonderausstellung von Malerin Erika Hofmann aus Sebnitz. Unter dem Titel „Heimat“ präsentiert sie Landschaftsmalereien und -gemälde, die Motive der Sächsischen Schweiz und der Elbe zeigen. Die Schau läuft noch bis zum 5. März. Danach wird die Stativkarawane das Stadtmuseum erobern. Die Gruppe von Hobbyfotografen aus der Region wird spektakuläre Fotografien aus der Sächsischen Schweiz ausstellen. Mitte März steht dann der nächste Höhepunkt an. Zum 20. Geburtstag des Museums wird vom 16. bis 19. März ein Festwochenende veranstaltet. Unter anderem ist dann Autor Peter Brunnert mit einer Lesung in Neustadt zu Gast. (SZ/kat)

