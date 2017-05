Mehr Wünsche für neue Straßen Sebnitz, Neustadt und Stolpen wollen eine bessere Anbindung. Das Landesamt für Straßenbau sieht nur teilweise Bedarf.

Die nördlichen Städte im Landkreis haben Straßenbau-Wünsche. © dpa

Die Liste ist noch einmal gewachsen. Eine Umgehung für den Karrenberg mit direktem Anschluss an die Umgehungsstraße nach Bischofswerda (S 156) sowie mehr Sicherheit auf der Straße zwischen Stolpen und Neustadt (S 159) gehören jetzt zu den Straßenbau-Wünschen, welche die Städte des Altkreises Sebnitz an den Freistaat Sachsen richten. Bei der Sitzung der Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz (WIN) am Donnerstagabend hat sich Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) für diese Ergänzungen eingesetzt. Seine Amtskollegen aus Sebnitz und Neustadt hatten bereits mit vier Punkten vorgelegt: Kriechspuren für die Straße über den Unger, ein Kreisverkehr für das neue Gewerbegebiet an der Kirschallee, außerdem ein zusätzlicher Grenzübergang sowie eine bessere Anbindung nach Pirna zur A 17. All diese Vorschläge solle der Freistaat in einer Voruntersuchung überprüfen.

Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr bestätigt, dass es zu den Themen Unger-Ausbau und Kirschallee zumindest schon mündliche Vorgespräche gegeben hat. Im Einzelnen könne man aber noch keine Aussagen dazu machen.

Negativ fällt die Antwort dagegen in Sachen Grenzübergang aus: „Für das Bundesfern- und Staatsstraßennetz besteht derzeit kein zusätzlicher Bedarf“, sagt Sprecherin Isabel Siebert. In Richtung Pirna und A 17 seien derzeit keine neuen Staatsstraßen geplant, ein Um- oder Ausbau des bestehenden Netzes sei aber grundsätzlich möglich.

zur Startseite