Mehr Wohnmobile steuern den Halbendorfer See an Der FKK-Strand erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Einzig die Gaststätte macht dem Geschäftsführer des Zweckverbandes Sorgen.

Lothar Ahr ist Geschäftsführer des Zweckverbandes Erholungsgebiet Halbendorfer See. Er setzt sich für dessen Entwicklung ein.

Der Halbendorfer See ist seit über 35 Jahren eine Ferienoase für alle, die Ruhe und Entspannung suchen und gern baden. Touristische Erweiterungsangebote haben immer wieder seine Beliebtheit erhöht. Aktuell ist die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland in Gänze wieder gestiegen. Auch am Halbendorfer See profitiert man von dieser Entwicklung. Die SZ hat nun mit dem Geschäftsführer des Zweckverbandes Erholungsgebiet Halbendorfer See, Lothar Ahr, über die Bilanz des Jahres 2017 gesprochen.

Herr Ahr, ohne Statistik wird die Bilanz ja nicht deutlich werden. Wie hat sich die Erholung am Halbendorfer See im vergangenen Jahr entwickelt?

Mit 19 463 Übernachtungen beim Textil- und FKK-Camping gab es zum Vorjahr eine Steigerung um über 400. Die Zunahme liegt mit Schwerpunkt einzig und allein beim FKK. Der FKK-Bereich mit Badestrand, Campingplatz und zwei saisonalen Imbissständen wird sehr gut angenommen und erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Hier registrierten wir 5 931 Übernachtungen.

Woher kommen die Badegäste, Camper und Urlauber?

Aus ganz Europa, das darf ich mit einem gewissen Stolz schon einmal so sagen. Dazu gehören Gäste aus Tschechien, die machen den größten Ausländeranteil aus, gefolgt von Polen und Holländern. Begrüßen konnten wir auch Feriengäste aus Belgien, Italien, Portugal und der Schweiz. Unter den Tagesgästen, die zum Baden kommen, sind immer mehr polnische Besucher.

Solche Erholungsbedingungen, wie sie sich hier historisch aus dem Bergbau entwickelten, gibt es östlich der Neiße nicht. Die Anfahrt mit dem Auto oder dem Fahrrad ist zudem entfernungsmäßig außerordentlich günstig. Allerdings, so möchte ich gleich einfügen, war die Badesaison im letzten Sommer wetterbedingt recht verhalten. Wir hatten nur 13 881 zahlende Badegäste, in einem Sommer wie 2015 waren es fast doppelt so viele.

Die Camper kommen zunehmend aus den alten Bundesländern, da profitieren wir vor allem von der Mundpropaganda. Ansonsten können wir aber auch immer wieder alte Stammgäste aus DDR-Zeiten begrüßen. Wobei für die Leute aus dem Westen besonders der FKK-Strand interessant ist. Sie haben erkannt, dass hierzulande keiner verklemmt herumspringt.

Sie haben in der Entwicklung aber auch neue Tendenzen feststellen können, was die individuelle Feriengestaltung der Gäste betrifft. Inwiefern?

Die Zahl der Wohnmobilisten ist im zurückliegenden Jahr weiter angestiegen. Viele Besitzer der Wohnmobile sind Ruheständler, die, wie es ihr Name schon sagt, die Ruhe suchen. Etliche Fahrzeuge sind aber auch gemietet. Damit zeichnet sich ein neuer Trend ab: nämlich weg vom Zelten und rein ins gemütliche Auto oder Wohnmobil. Natürlich wird am Halbendorfer See auch gezeltet, aber dabei ist immer mehr die Jugend anzutreffen und zugange.

Welche touristischen Highlights werden den Besuchern des Halbendorfer Sees angeboten?

Das sind zum einen unsere 67 Meter lange Riesenrutsche, ein Bootsverleih einschließlich Wassertretern und eine Minigolfanlage. An unserem 5,6 Kilometer langen Rundweg um den See haben wir vor zwei Jahren einen „Trimm-dich-Pfad“ mit 20 Stationen angelegt, an denen jede Menge sportliche Betätigung möglich ist. Sowohl am Textil- als auch am FKK-Strand gibt es Kinder- und Beachvolleyballspielplätze.

Die Wasserski- und Wakeboard-Anlage „Wake and Beach“ hat einen privaten Betreiber, mit dem wir selbstverständlich gut zusammenarbeiten. Die Anlage wird sehr gut angenommen. Und letztlich haben wir 2017 einen neuen Stellplatz für Mobilheime und Bungalows geschaffen. Vier Mobilheime sind bereits umgesetzt, je nach unseren finanziellen Möglichkeiten sind künftig sechs weitere zum Neukauf geplant.

Wie ist es mit der Gastronomie in den Strandbereichen bestellt?

Saisonal haben wir an beiden Stränden zwei Imbissstände, am Textilstrand auch noch einen Eisverkauf. Nicht so recht zufrieden sind wir mit der Nutzung der Gaststätte. Die funktioniert derzeit auch nur als saisonaler Imbiss. Wir favorisieren jedoch einen Ganzjahresbetrieb und suchen dafür einen Pächter. Die Gaststätte ist beheizt und verfügt zudem über eine Kegelbahn.

Herr Ahr, das Jahr ist vorüber, für den Zweckverband „Erholungsgebiet Halbendorfer See“ konnten Sie eine recht gute Bilanz ziehen. Allein mit Ihren vier Mitarbeitern ist die Saison aber wohl nicht zu meistern. Wer stand Ihnen denn gerade in den Sommermonaten hilfreich zur Seite?

Da möchte ich zunächst die Wasserwacht nennen, die in der Zeit der Schulferien in Sachsen täglich im Einsatz ist, ansonsten ist sie an den Wochenenden bei uns. Für die ehrenamtliche Tätigkeit bin ich den Mitgliedern sehr dankbar, leisten sie doch einen hohen Beitrag für die Sicherheit unserer Gäste. Gleiches gilt für die Mitglieder des „Aqua Teams“, die die Bojen setzen, die Badeinseln befestigen und die Strandbereiche im Wasser von Unrat beräumen. Mein Dank gilt zudem allen Saisonkräften.

Das größte kulturelle Event am Halbendorfer See ist das Neptunfest. Wer zeichnet für dessen Ausrichtung verantwortlich?

Das ist unser Heimatverein. Das Neptunfest geht zurück bis in die DDR-Zeit, im letzten Jahr fand es zum 31. Mal statt, in diesem Jahr wird vom 20. bis 22. Juli gefeiert. Stargäste sind die Dorfrocker aus Bayern. Die werden musikalisch mächtig einheizen. Traditionell wird der Freitag wieder für die Jugend vorbehalten sein, der Sonnabend für die Allgemeinheit mit Trabi- und Badewannenrennen. Der Sonntag wird erneut als Familientag ausgerichtet. Da hat der Heimatverein ein gutes Konzept für alle gefunden.

