Mehr Werbung für Kulturhauptstadt nötig Ein Verein soll die Bewerbung der Stadt unterstützen. Am Montag haben sich 16 bekannte Dresdner zusammengeschlossen.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und Verkehrsmuseumsdirektor Joachim Breuninger wollen die Bewerbung Dresdens als Europäische Kulturhauptstadt mit einem Verein bekannter machen. © Sven Ellger

Noch hat Dresden zwar Zeit, um sich als Europäische Kulturhauptstadt für das Jahr 2025 zu bewerben. Doch bislang ist das Interesse der Bevölkerung an dem Titel offenbar gering. Bis Ende Januar hatten sich erst 500 Dresdner dazu geäußert, mit welchen Stärken die Stadt ins Rennen gehen sollte.

Um den Wettbewerb gegen deutsche Städte wie Nürnberg, Hamburg oder Chemnitz gewinnen zu können, braucht die Bewerbung den Rückhalt der Einwohner. Das weiß auch Joachim Breuninger, Direktor des Verkehrsmuseums. Deshalb hat er sich am Montag mit 15 weiteren Kulturschaffenden und Wirtschaftsvertretern zusammengetan und den Kulturhauptstadt-Verein gegründet. „Wir wollen die Bewerbung bekannter machen“, sagte Breuninger. Dazu sollen gesellschaftliche Debatten angestoßen, Netzwerke in Dresden und dem Umland geknüpft sowie Projekte für die Bewerbung entwickelt werden. Zu den weiteren Gründungsmitgliedern gehören unter anderem Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, die Intendantin des Theaters Junge Generation, Felicitas Loewe, und Gerd Günther, der die Dresdner Samsung-Tochter Novaled führt.

Der Stadtverwaltung gehe es insbesondere darum, die Bewerbung nicht hinter verschlossenen Türen im Rathaus zu schreiben, so Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). „Der Verein kann uns dabei helfen, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.“ Klepsch und Breuninger wollen nun um weitere Vereinsmitglieder werben. Dresdner Einwohner seien genauso willkommen wie Vereine, Institutionen und Firmen.

Die Bewerber-Städte müssen 2019 ihre Konzepte einreichen, bis Ende 2020 haben sie gegebenenfalls noch einmal Zeit nachzubessern. Im Jahr darauf wird der Sieger ernannt. Rund 1,8 Millionen Euro will Dresden bis dahin ausgeben, um den Titel zu bekommen und das Festjahr auszurichten. Dabei will die Stadt sogar ihre Mitbewerber an die Elbe einladen: Im September ist eine Konferenz der Konkurrenten geplant. In diesem sind Paphos auf Zypern und das dänische Aarhus die Kulturhauptstädte Europas. Die Europäische Union vergibt den Titel seit 1985, um das kulturelle Erbe des Kontinents zu betonen. Jedes Jahr stellen zwei andere Länder die Hauptstädte. Deutschland war zuletzt 2010 dran.

zur Startseite