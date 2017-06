Mehr Wasserdruck aus Minkwitz Die Arbeiten am Hochbehälter vor den Toren der Stadt Leisnig sind abgeschlossen. Aber auch die Nachbarn profitieren davon.

Während die Region 2002 und 2013 im Flutchaos versank, war es teilweise schwierig, die Trinkwasserversorgung aufrecht zu erhalten. Auf solche Fälle will der Wasserverband in Zukunft besser vorbereitet sein. Auch deshalb ist jetzt in Minkwitz in die Wasserfassung und eine neue Druckerhöhungsanlage investiert worden.

Rückblende: Das Wasserwerk Paudritzsch war sowohl beim Hochwasser 2002 als auch 2013 außer Betrieb. Mit provisorischen Pumpen konnten die Anwohner und Kunden des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz dennoch häufig aus weiter entfernten Systemen mit Trinkwasser versorgt werden. „Mit der neuen Druckerhöhungsanlage haben wir die Möglichkeit, für die Versorgung der Stadt Leisnig auf das Wasser aus der Jahnaaue zurückzugreifen“, erklärt Siegmar Rüdrich, Gruppenleiter bei der Oewa Wasser- und Abwasser GmbH als Dienstleister. Im Normalfall wird das Wasser aus den vier Brunnen am Wasserwerk Paudritzsch gewonnen und direkt ins Versorgungsnetz Leisnig verteilt.

Die neue Druckerhöhungsanlage verfügt über eine höhere Leistungsfähigkeit. So wurden die zu Hartha gehörenden Ortsteile Lauschka und Wendishain angeschlossen. „Insgesamt“, erklärt Siegmar Rüdrich, „haben wir nun ein größeres Versorgungsgebiet mit stabilen Druckverhältnissen.“

Doch die Investition kommt auch der Arbeitssicherheit zugute. Das neue Fertigteilbauwerk aus Beton ist ebenerdig. Die alte Druckerhöhungsanlage befand sich in etwa vier Metern Tiefe in einer Schieberkammer. „Musste ein Mitarbeiter für Reparaturen oder Wartungen dort hinunter steigen, brauchte es zur Absicherung stets einen zweiten Kollegen“, erklärt Siegmar Rüdrich. Auf die Doppelbesetzung könne nun genauso verzichtet werden wie auf das vorher nötige Gaswarngerät. Der Gruppenleiter ist froh, dass die neue Station vernünftig und sicher zugänglich ist.

Vorm Bau der Druckerhöhungsanlage in Minkwitz wurden dort die beiden Kammern, die zusammen 480 Kubikmeter Trinkwasser fassen, saniert. Das passierte bereits in den Jahren 2013 und 2015 (DA berichtete). In den vergangenen Monaten wurde überdies die Außenanlage hergerichtet und eingezäunt. Es gibt eine Toranlage und einen Parkplatz für die Mitarbeiter, die die Anlage zur Wartung anfahren. Dies alles sei vor allem aus Sicherheitsgründen und wegen der direkten Lage an der Staatsstraße 36 nötig gewesen. (DA/sig)

