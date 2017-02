Mehr Wanderer sollen an die Mulde Die Mulde soll attraktiver für Touristen und Freizeitsportler werden. Das geht nur in Abstimmung mit dem Naturschutz.

Von der Maylust aus ist der Blick auf die Mulde idyllisch. Der Fluss lädt zum Wandern, Radfahren und Wasserwandern ein. Doch noch sind die Bedingungen nicht optimal. Eine Studie soll dabei helfen, die Situation zu verbessern. © André Braun

Menschen lieben es, sich in der Natur aufzuhalten. Das ergab eine Analyse zum sächsischen Urlaubsreisemarkt aus dem Jahre 2014. Die Mulde bietet dazu allerhand Potenzial: Wandern, Radfahren, Wasserwandern. Viel ist in den vergangenen Jahren in Sachen Tourismus getan worden. Doch noch immer gibt es Lücken. Um den Raum Mulde noch attraktiver zu machen, haben die Landkreise Nordsachsen, Mittelsachsen und Leipzig in Zusammenarbeit mit der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH sowie dem Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland eine Studie in Auftrag gegeben.

Bei den beteiligten Kommunen aus der Region stoßen die Planer dabei auf offene Ohren. „Wir sind gern bereit im Rahmen unserer Möglichkeiten unseren Beitrag zu leisten“, so Döbelns Stadtsprecher Thomas Mettcher. Für Döbeln vorgesehen sind unter anderem zwei Verknüpfungspunkte am Wappenhenschpark sowie am Steigerhausplatz. Vorgeschlagen werden für die Punkte unter anderem ein Rastplatz mit Sitz- und Informationsmöglichkeiten, Anbindungen an den Öffentlichen Personennahverkehr sowie eine Ladestation für E-Bikes. „An beiden Stellen werden in nächster Zeit Projekte des Hochwasserschutzes umgesetzt. Deren Fertigstellung müssen wir abwarten, bevor wir touristische Maßnahmen umsetzen können. Beides soll aber in Abstimmung miteinander laufen“, erklärt Thomas Mettcher. Vorgeschlagen wurde der Stadt zudem, die Beschilderung des Wanderweges zwischen Keuern und Westewitz sowie des Radweges zwischen Döbeln nach Paudritzsch zu verbessern.

Auch für die Stadt Leisnig sei die Studie eine wichtige Planungsgrundlage, wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sagte. An einigen Punkten, die in der Studien betrachtet worden sind, hat die Stadt schon in Eigenregie in der Vergangenheit gehandelt. So zum Beispiel am Bootseinstieg in Fischendorf. Knapp 10 000 Euro hat die Stadt dort unter anderem in eine Parkfläche und einen hergerichteten Einstieg investiert. Der Landkreis hat dazu eine Informationstafel aufbauen lassen, um auf den geschützten Landschaftsraum hinzuweisen. Der Einstieg am Riedelsteig bei DMI sei derzeit in der Planung, so Goth. Dort solle aufgrund des Wehrs eine Umtragestation für Boote entstehen. „Der Wassertourismus hat Zukunft. Wir haben ein enormes Potenzial. Es bedarf jedoch einer gewissen Zeitspanne, bis sich das etabliert hat“, so das Stadtoberhaupt weiter. Zwischen Podelwitz und Fischendorf können Wassersportler durchgängig fahren. Zwischen Döbeln und Klosterbuch gibt es einiges zu beachten: viele Wehre, zu niedriges Wasser und Bedenken aus Sicht des Naturschutzes. Nur bei Westewitz ist ein geringer Abschnitt der Mulde befahrbar.

Aber auch in Sachen Wandern und Radwege sei Leisnig laut Bürgermeister Goth gut aufgestellt. Trotzdem gibt es auch für diesen Bereich Vorschläge im Rahmen der Studie. Zu ergänzen sei beispielsweise ein Weg an der Mulde zwischen Altleisnig und Röda. Großes Problem für die Stadt ist es, die sechs bestehenden Rundwanderwege um die Stadt zu pflegen. Dafür sei kein Personal da. „In den 1990er Jahren hatten wir viele aus dem zweiten Arbeitsmarkt, jetzt ist da keiner mehr da“, so Goth. Dennoch verschließt sich die Stadt nicht vor neuen Wegen. Das nächste Projekt ist die Obstlandroute. Bei deren Umsetzung sollen auch neue Schilder angebracht sowie Rastplätze geschaffen werden.

Durchgeführt worden ist die Studie vom Planungs- und Ingenieurbüro Seecon mit Sitz in Leipzig. Die Mitarbeiter um Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Eric Scheil haben sich die Mulde zwischen Döbeln und Löbnitz einmal genauer angeschaut. Sie haben analysiert, welche touristischen Angebote es auf der 120 Kilometer langen Strecke gibt. Dabei haben sie sich auch den Angeboten auf einem drei Kilometer breiten Bereich rund um die Mulde gewidmet. „Der Zweck der Studie ist es, eine Verknüpfung der verschiedenen Angebote zu erreichen und so die Mulde als großen Landschaftsraum wahrzunehmen“, beschreibt Eric Scheil die Intention. Fast ein Jahr haben die Beteiligten an der Studie gearbeitet. Vor kurzem wurden die Ergebnisse präsentiert. Finanziert wurde die Studie, die laut Scheil 50 000 Euro gekostet hat, von den drei beteiligten Landkreisen Mittelsachsen, Leipzig und Nordsachsen.

Auf der Basis dessen, was die Region schon zu bieten hat, haben die Planer und Ingenieure mit den Verantwortlichen vor Ort, vor allem der Naturschutzbehörde, Ideen entwickelt, mit denen die Region noch attraktiver gemacht werden kann. Betrachtet worden ist zudem, welche Förderung es bei der Umsetzung geben könnte. „Die Kommunen haben nun die Möglichkeit, diese Vorschläge zu verfolgen“, so Scheil. Die Studie liefere einen Überblick, aus dem heraus weitere Planungen erfolgen können, so Dr. Katharina Sparrer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes.

