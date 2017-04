Mehr Verkehrsunfälle, weniger Tote

Als schwer verletzt gilt ein Mensch, wenn er nach einem Unfall stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Das war der Fall am 24. August 2016: Auf der B 101 kurz vor dem Abzweig Nossener Straße stießen ein Opel Astra und ein VW-Transporter zusammen. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Nur einer von fast 6 000 erfassten Unfällen im Landkreis Meißen im vergangenen Jahr.