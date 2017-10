Mehr Verkehr auf neuer Brücke Die Stadt hat die Möglichkeit der besseren Anbindung der Brücke Schillerstraße untersuchen lassen. Diese hat auch Nachteile.

Etwa auf Höhe Typofol soll die Brücke über die Mulde zur Sörmitzer Straße geschlagen werden. Die Verbindungsspange durch die Sandgrube würde auf Höhe der Unnaer Straße an der Dresdner Straße enden. © Dietmar Thomas

Im kommenden Jahr soll es nun endlich losgehen mit dem Bau der zweiten Muldenquerung an der Schillerstraße. Von Anfang an waren auch kritische Stimmen laut geworden – vor allem die von Stadtrat Sven Weißflog (FW), der auf der Ostseite der Mulde eine leistungsfähige Anbindung der neuen Brücke fordert. Sprich: eine Verbindung zwischen Sörmitzer Straße und Dresdner Straße durch die ehemalige Sandgrube. Aufgrund eines Antrags hatte die Stadt eine erste verkehrsplanerische Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnis am Donnerstag dem Stadtrat vorgestellt wurde. Ergebnis: Die Straße durch die Sandgrube würde zwar die Innenstadt deutlich vom Verkehr entlasten. Auf der anderen Seite würde sie aber zu mehr Verkehr auf der Schillerstraße führen.

Mit dem Bau einer Verbindungsspange würden fast 11 000 Fahrzeuge pro Tag auf die neue Muldenbrücke gezogen. „Die Trasse wird auch attraktiver für den Schwerverkehr über 3,5 Tonnen“, so Andreas Mickel von der Firma VIC, der die Untersuchungen vorstellte. Etwa 400 bis 500 Laster pro Tag kämen dazu.

Nach den bisherigen Planungen würden dagegen nur knapp 7000 Fahrzeuge pro Tag über die neue Brücke im Süden und damit die Schillerstraße rollen. Das ist deutlich weniger Verkehr als heute auf der Nordtrasse in der Kleinen Kirchgasse, die von fast 13 000 Fahrzeugen frequentiert wird. Die neue Brücke würde in der Kleinen Kirchgasse eine Reduzierung auf rund 6000 Fahrzeuge bringen, sagte Mickel. „Die Entlastung der Innenstadt war die Zielsetzung. Der Verkehr sollte gleichmäßig aufgeteilt werden.“

Es ist auch noch eine dritte Variante im Spiel. Die sieht vor, dass der Verkehr auf Höhe Oschatzer Straße eventuelle über einen Kreisverkehr von der Dresdner Straße zur Wappenhenschstraße und dann zur neuen Muldenbrücke geführt wird. „Das ist kein einfacher Verkehrsknoten, aber machbar“, sagte Mickel. In diesem Falle würden reichlich 8000 Fahrzeuge über die Brücke Schillerstraße rollen und etwa die gleiche Anzahl über die Oberbrücke.

Sven Weißflog sprach sich für die Spange durch die Sandgrube aus. Unterstützung erhielt er von anderen Stadträten. Auch Axel Buschmann (SPD) ist für die Sandgrubenvariante. „Sie nimmt den Verkehr von der Nordtrasse, und die Wappenhenschstraße wird nicht so sehr belastet. Dort wohnen nämlich auch viele Menschen.“

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) merkte an, dass auf Grundlage der bisherigen Planungen mit den Grundstückseigentümern an der Schillerstraße verhandelt wurde. „Wenn wir mit dem Kenntnisstand verhandelt hätten, dass mehr Verkehr auf die Straße kommt, wären wir sicher noch nicht so weit.“

Die Entscheidung über die eine oder andere Variante müssen die Stadträte in der Zukunft fällen. Zu den Kosten der Verbindung durch die Sandgrube und eventuelle Zuschüssen kann noch nichts gesagt werden, so Baudezernent Thomas Hanns. Dafür seien sehr viel aufwendigere und teurere Planungen notwendig. „Wir wissen auch nicht, welche Fördermittel es gibt, wenn irgendwann Baurecht geschaffen ist.“

