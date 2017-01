Mehr Unordnung im Garten hilft vielen Vögeln Welche gefiederten Gäste sind im Winter in der Region um Löbau/Zittau anzutreffen? Bürger aus dem Landkreis haben das ermittelt.

Bei Frost und einer geschlossenen Schneedecke sind Meisenknödel besonders beliebt, wie bei dieser Schwanzmeise (Aegithalus caudatus). © Kay Nietfeld/dpa

msel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar – heißt es in dem bekannten Kinderlied, das gerade heute, am Tag der Vogelhochzeit, in der Oberlausitz gesungen wird.

Ob es künftig noch genügend Vögel geben wird, deren Hochzeit die Kinder besingen können, wollte der Naturschutzbund (Nabu) Mitte dieses Monats ganz genau wissen. Deutschlandweit wurden die Vögel gezählt. Der Nabu hatte die Stunde der Wintervögel ausgerufen.

Am zweiten Januar-Wochenende sollten die Bürger eine Stunde lang in ihrem Wohnumfeld die gefiederten Freunde zählen. Genau 585 Personen aus dem Landkreis Görlitz folgten dem Aufruf und beobachteten in 362 Gärten insgesamt 17755 Vögel in 66 Arten. Das Ergebnis ihrer Zählung meldeten die Beobachter an den Naturschutzbund. „Es waren deutlich mehr Menschen an der diesjährigen Vogelzählung beteiligt als vor einem Jahr“, freut sich Andreas Jedzig vom Nabu-Kreisverband Löbau. Damals wurden von 346 Männern und Frauen knapp 11000 Vögel in insgesamt 210 Gärten gezählt.

„In beiden Jahren wurden am häufigsten Kohl- und Blaumeise, Haus- und Feldsperling und die Amsel aufgeschrieben.“ Als bemerkenswert bezeichnet der Vogel-Experte Beobachtungen von Vögeln, die sonst im Norden leben und in manchen Jahren vermehrt hier auftreten. In diesem Jahr waren das Bergfinken, im Vorjahr Erlenzeisige, so Andreas Jedzig.

Dagegen gibt es viele Arten, die nur in sehr geringer Zahl und in wenigen Gärten beobachtet wurden, informiert der Nabu-Mann. Dabei handele es sich fast immer um zufällige Beobachtungen von Vögeln wie Graugans und Kranich, die zufällig überfliegen, aber für Gärten eher untypisch sind.

Es gebe viele Arten, die im Herbst als Zugvögel wärmere Gefilde ansteuern und in seltenen Fällen hier überwintern. Über lange Zeiträume könne sich das ändern, sagte Andreas Jedzig und benennt als Beispiel die Amseln. Bis vor etwa 100 Jahren waren sie Zugvögel, heute überwintern sie in Mitteleuropa, erklärt der Naturschützer.

Bestimmte Vögel sind örtlich häufig oder gar nicht anzutreffen. Die Ursachen dafür seien vielfältig, weiß der Nabu-Mann. Meist spielen schlechte Lebensbedingungen mit weniger Nahrung und Nistplätzen und ungünstige Witterung eine Rolle. In Einzelfällen gebe es auch Krankheiten, die aber in unserer Region keine Rolle spielen, sagt Jedzig und ergänzt, dass die Bürger etwas tun können, um Vögel beim Überwintern zu unterstützen: „Eine große Hilfe sind naturnahe Gärten mit beerentragenden Bäumen und Sträuchern wie Eberesche und Schneeball“, sagt er. Wer samentragende Pflanzen über den Winter im Garten stehen lässt, bietet vielen Vögeln eine Nahrungsquelle. Andreas Jedzig weiß aber auch, dass gerade diese Pflanzen häufig als Unkräuter angesehen werden. Gerade deren Samen fressen Vögel gerne, so Jedzig. „Etwas mehr Unordnung im Garten hilft also vielen Arten“, sagt er.

Zum Thema Winterfütterung der Vögel werde kontrovers diskutiert, sagt Jedzig. Einerseits gebe es pädagogische und Naturerlebnis-Effekte durch gute Beobachtungsbedingungen an Futterstellen, andererseits werden meist eher ungefährdete Vogelarten unterstützt. Solchen, denen es schlecht gehe und deren Bestände zurückgehen, werde mit der Fütterung nicht geholfen, betont der Nabu-Mann.

