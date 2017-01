Mehr Unfälle wegen glatter Straßen Am Donnerstag war es wieder frostig kalt. Auch in den Häfen kommt es zu Behinderungen.

Eine Passantin spaziert bei frostigen Temperaturen über das verschneite Elbufer © dpa

Am Donnerstagmorgen waren die Dresdner Straßen wieder spiegelglatt. Schon am Nachmittag zählte die Polizei in Dresden über 50 Unfälle. Zum Vergleich: Der Jahresdurchschnitt liegt bei 80 bis 90 Unfällen am Tag. „Die Zahlen sind also nur leicht erhöht. “, sagt ein Polizeisprecher. Etwas Gravierendes sei nicht passiert. Dazu hat sicher auch der Winterdienst beigetragen.

Am Donnerstag waren wieder 51 Einsatzkräfte in 44 Fahrzeugen aktiv. Sie arbeiten in zwei Schichten zwischen 4 und 21 Uhr. Am frühen Morgen wurde zunächst in den Höhelagen, auf den Gefällestrecken, entlang der Busstrecken und auf den Brücken gestreut. Tagsüber sind die Mitarbeiter dann aber auch in kleineren Straßen auf dem Nebennetz im Einsatz.

Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleiben die Minusgrade bis zum Wochenende. Daniel Dasenbrock, Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts, ist entspannt. Zwar haben sich auf den Gewässern mitunter Eisschollen, in den Häfen sogar Eisdecken von bis zu fünf Zentimetern gebildet. „Für den Schiffsverkehr gibt es trotzdem kaum Behinderungen“, so Dasenbrock. (SZ/sag)

